Les pompiers combattent 241 feux de forêt et la chaleur en Colombie-Britannique

VANCOUVER — Si le nombre de feux de forêt est relativement stable en Colombie-Britannique, leur dangerosité demeure alarmante pour les autorités.

Le BC Wildfire Service a rapporté samedi matin 241 feux de forêt en activité sur son territoire, un de moins que la veille et 17 de moins qu’il y a sept jours.

Au pire de la catastrophe, on recensait environ 300 feux en activité.

La plupart des brasiers brûlent dans les régions de Kamloops, de Prince George, de Cariboo et dans le Sud-Est.

La province compte 60 ordres d’évacuation en vigueur, comparativement à 62 la veille. Quelque 3120 propriétés sont touchées. Quatre-vingt-dix-sept alertes ont aussi été lancées, c’est-à-dire que les résidants doivent être prêts à quitter à tout moment leur domicile.

Plus de 3000 pompiers combattent les flammes, dont près de 300 en provenance de l’extérieur de la province. La superficie totale des zones enflammées s’élève jusqu’à maintenant à 4707,84 kilomètres carrés.

Derek Lee, un météorologue d’Environnement Canada, a indiqué qu’un avertissement de chaleur a été lancé pour l’ensemble de la Colombie-Britannique. Toutefois, la température ne devrait pas être aussi élevée que lors de la canicule du mois dernier. Elle avait alors atteint 31,7 degrés C à Vancouver et près de 50 degrés C à Lytton, quelques heures avant que ce village ne soit presque entièrement dévasté par les flammes.

«La température de ce week-end est juste au-dessus des normales pour plusieurs secteurs du sud de la Colombie-Britannique. C’est pour ça qu’on a lancé un avertissement de chaleur pour ces régions», a-t-il dit.

Les températures devraient se refroidir au cours du week-end.

Des conditions de sécheresse frappent une partie de la région de l’Intérieur, toute l’île de Vancouver. Plusieurs municipalités ont dû mettre en place des mesures de conservation de l’eau.