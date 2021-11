Les premières doses pour les enfants au N.-B. doivent arriver la semaine prochaine

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a indiqué vendredi que l’admissibilité au vaccin contre la COVID-19 sera élargie pour inclure les enfants âgés de cinq à 11 ans, aussitôt que les doses spécialement conçues pour les enfants seront reçues.

Santé Canada a signalé vendredi l’approbation du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech pour les enfants.

Les responsables ont indiqué que les premières doses du vaccin devraient arriver «la semaine prochaine» dans la province.

Le processus de vaccination pour les enfants sera similaire à celui en place pour les adultes, a-t-on affirmé.

Les pharmacies participantes ainsi que les cliniques communautaires de vaccination organisées par les régies régionales de la santé joueront un rôle dans l’administration du vaccin, et «de plus amples renseignements seront annoncés la semaine prochaine», ont indiqué les autorités.

«Afin de soutenir les parents, les tuteurs et les familles, nous fournirons des renseignements et des ressources sur la sûreté et la disponibilité des vaccins pour aider les gens à prendre une décision éclairée. Ceci sera fait dans les prochains jours», a déclaré par communiqué la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Le gouvernement a imposé une nouvelle mesure à partir de vendredi à 18h pour faire face au nombre toujours élevé de cas de COVID-19 dans la province. Ainsi, si une personne est déclarée positive, tous les résidants dans son ménage — quel que soit leur statut vaccinal — doivent s’isoler pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours.

Par ailleurs, la mesure coupe-circuit contre la COVID-19 en vigueur dans les régions de Moncton et de Miramichi prenait fin vendredi.

La Santé publique a signalé 90 nouveaux cas et 49 personnes rétablies de la COVID-19. Il y avait 607 cas actifs en date de vendredi.

Vingt-huit personnes étaient hospitalisées à cause de la COVID-19, dont 16 se trouvaient aux soins intensifs.

La Santé publique a signalé que 87,3 pour cent des gens du Nouveau-Brunswick admissibles étaient pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 93,3 pour cent avaient reçu leur première dose d’un vaccin.

Un décès et 27 nouveaux cas en N.-É.

Il y a eu un troisième décès attribuable à la COVID-19 dans un foyer de soins de longue durée du comté de Cumberland en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement provincial a déclaré vendredi dans un communiqué que la femme de 90 ans décédée était une résidante de l’East Cumberland Lodge de 74 lits, à Pugwash.

La Santé publique a également déclaré qu’une autre personne résidant dans cet établissement avait été déclarée positive à la COVID-19, ce qui fait un total de 32 résidants et 10 membres du personnel qui ont été infectés.

L’éclosion à la maison de soins a été liée à un rassemblement en octobre organisé par une église baptiste indépendante dans la région d’Amherst, en Nouvelle-Écosse.

Plus tôt cette semaine, Robert Smith, pasteur de la Gospel Light Baptist Church, a été condamné à une amende de 2422 $ pour avoir organisé l’événement qui a violé les ordonnances sanitaires liées à la COVID-19.

Jeudi, le gouvernement progressiste-conservateur a augmenté les amendes pour les groupes et les individus qui bafouent les ordonnances de santé publique. Les amendes pour les premières infractions impliquant des organisations s’élèvent désormais à 11 622 $.

Les responsables de la santé ont fait état vendredi de 27 nouveaux cas de COVID-19 dans la province.