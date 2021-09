Les Premières Nations appellent les Québécois à devenir leurs alliés

MONTRÉAL — Déçues de l’attitude du gouvernement Legault, les Premières Nations se tournent vers la population et invitent les Québécois à se manifester en faveur de la réconciliation et de la lutte contre la discrimination.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, a ainsi appelé les Québécois à participer, jeudi, à la Marche pour la vérité et la réconciliation qui se déroulera à Montréal. L’Assemblée des Premières Nations encourage également tous les Québécois qui se veulent leurs alliés à publier une photo ou une vidéo d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux avec les mots-clés #AgirContreLeRacisme et #PremièresNations.

M. Picard a présenté mercredi à Montréal les résultats d’un sondage Léger qui démontre, selon lui, que les Québécois sont bien en avance sur leur gouvernement en ce qui a trait à leur attitude face aux nations autochtones.

Selon ce sondage, les trois quarts (76 %) des Québécois sont prêts à poser des gestes dans la lutte contre le racisme et la discrimination. De plus, le quart des répondants affirment que leur perception des premiers peuples s’est améliorée depuis un an.

Mais surtout, souligne Ghislain Picard, lorsqu’on leur demande si le gouvernement a posé des gestes significatifs pour lutter contre le racisme et la discrimination, ils sont plus nombreux (41 %) à dire non qu’à dire oui (37 %).

Ghislain Picard n’a pas caché son irritation face au «déni» du gouvernement Legault face à la réalité du racisme systémique, un concept que Québec refuse d’endosser.

Cependant, il ne voit pas là un obstacle à l’avancement de la cause autochtone. Il reconnaît par exemple que des gestes concrets ont été posés pour redresser la situation au Centre hospitalier de Lanaudière, à Joliette, où Joyce Echaquan est décédée sous une pluie d’injures racistes il y a eu exactement un an mardi.

Pour le chef Picard, une poussée de la population devrait aider à faire pression sur le gouvernement pour qu’il aborde avec davantage de sérieux la situation des Premières Nations.

Le sondage Léger a été mené du 24 au 26 septembre auprès de 1000 répondants. La marge d’erreur est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.