Les Premières Nations en mission séduction à Plaisirs d’hiver à Bruxelles

Une délégation de membres des 11 nations autochtones du Québec donnera le goût de la province aux Européens dans le cadre du festival Plaisirs d’hiver, qui aura lieu du 24 novembre au 31 décembre prochains à Bruxelles, en Belgique.

Quelque 3,5 millions de visiteurs de plusieurs pays du Vieux Continent avaient pris part à Plaisirs d’hiver en 2022, où une délégation plus modeste des Premières Nations avait déjà suscité l’engouement des participants.

«J’y étais, l’année passée, et j’étais très impressionné, a confié Steeve Wadohandik Gros-Louis, président de Tourisme Autochtone Québec et entrepreneur. Lorsqu’on a fait la présentation à la Grand-Place, c’était magnifique. Je me suis dit qu’il fallait que les 11 Premières Nations soient là, qu’on entende leurs chants.

«Il faut s’installer et crier haut et fort qu’on existe encore, et il n’y a pas de meilleur moyen pour le faire qu’avec notre culture», a-t-il renchéri.

Ce second passage à l’événement sera grandiose, a promis Tourisme Autochtone Québec. Un shaputuan, une grande tente traditionnelle autochtone, sera érigé pour toute la durée de l’événement. On y retrouvera des kiosques culturels et gastronomiques, des ateliers et une boutique de produits artisanaux traditionnels, sans compter des informations sur les différentes destinations touristiques autochtones au Québec.

Des spectacles en sons et en lumière à l’image des 11 nations auront lieu chaque soir devant la Grand-Place de Bruxelles.

«Les deux tiers des Européens, 89 % des Québécois, veulent vivre une expérience touristique autochtone. Quelle belle vitrine qu’on aura en Belgique pour les intéresser à venir ici!» a souligné le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, lors d’un point de presse tenu mercredi matin à Wendake.

«Les touristes veulent vivre des expériences avec les communautés, des expériences durables et responsables qui les placent au coeur des Premières Nations», a renchéri la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, venue annoncer une aide financière gouvernementale de 600 000 $ pour financer ce voyage visant à mousser le tourisme autochtone auprès de la clientèle internationale.

À cette somme s’ajoutera un montant de 300 000 $ octroyé par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Tourisme Autochtone Québec déboursera pour sa part 100 000 $ pour cette opération séduction afin de la porter à un million de dollars.

Selon la ministre Proulx, le tourisme autochtone fait partie des cinq filières stratégiques de l’industrie touristique qui sont privilégiées par le gouvernement à l’heure actuelle.

Selon des chiffres avancés par la ministre, les entreprises touristiques autochtones québécoises ont généré des recettes de 297 millions $.

Vers le déploiement d’un plan stratégique

La ministre Proulx a également annoncé qu’un demi-million de dollars sera alloué au Geiteget, une stratégie collaborative qui, au cours des 18 prochains mois, vise à mettre en place un plan d’intervention pour soutenir l’effervescence du tourisme autochtone à travers la province.

Le projet comprendra une étude d’impact sur le tourisme autochtone, un inventaire des projets d’investissements actuels, une concertation des entreprises touristiques, des conseils de bande et des communautés pour connaître leurs besoins et leurs idées, de même que l’élaboration d’un outil de financement adapté au tourisme autochtone, a énuméré le directeur général de Tourisme Autochtone Québec, Dave Laveau.

Le choix de procéder à cette annonce un 21 juin ne relevait pas du hasard. Ce jour de solstice d’été est aussi la Journée nationale des peuples autochtones.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.