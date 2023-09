Les préparatifs pour le retour se poursuivent pour certaines communautés des T.N.-O.

YELLOWKNIFE — On ne sait toujours pas quand les résidents de la région du Slave Sud des Territoires du Nord-Ouest seront autorisés à rentrer chez eux, mais les autorités devraient ouvrir les préinscriptions pour les vols de retour.

Jay Boast, agent d’information de l’Organisation de gestion des urgences du territoire, a déclaré que la préinscription en ligne et par téléphone pour les vols devrait commencer mardi à 8 h pour les personnes évacuées en raison des incendies de forêt des communautés de Hay River, d’Enterprise et de la Première Nation de K’atl’odeeche.

M. Boast a expliqué que le processus permettra aux responsables d’élaborer des listes de passagers, ce qui aidera à identifier les besoins de transport appropriés.

Il a indiqué que les préinscriptions devraient se terminer jeudi à 20 h.

Un ordre d’évacuation a été donné pour les 3500 résidents de Hay River, ainsi que pour les Premières Nations d’Enterprise et de K’atl’odeeche, le 13 août, trois jours avant que les habitants de Yellowknife ne reçoivent l’ordre de partir.

L’ordre d’évacuation de Yellowknife a été levé mercredi, mais le responsable de l’information sur les feux de forêt, Mike Westwick, a prévenu qu’aucun retour n’est sans risque, soulignant qu’il y avait une quantité importante de fumée dans la région dimanche.

«C’est un stade où il faut vivre avec le feu, et c’est une réalité à laquelle de nombreuses communautés ont été confrontées et devront faire face au fur et à mesure que nous avançons dans la saison des feux de forêt», a déclaré M. Westwick lors d’une réunion d’information sur les incendies de forêt lundi.

La Ville de Hay River a déclaré plus tard lundi que le conseil avait été informé de l’état d’un feu à proximité et des progrès réalisés pour le contenir.

Invoquant un risque d’incendie élevé, la Ville a déclaré qu’elle n’activait pas encore la phase 1 de son plan de rentrée et qu’elle réexaminerait la situation mardi.

La première phase du plan consiste à ramener les travailleurs essentiels pour rejoindre les pompiers et le personnel de soutien essentiel.

Dans le cadre de la deuxième phase, les résidents de Hay River seraient autorisés à rentrer chez eux une fois que les travailleurs essentiels auront terminé leurs préparatifs.

La mairesse Kandis Jameson avait dit vendredi que si tout se passait bien, les résidents pourraient rentrer chez eux d’ici 10 jours.

Pendant ce temps, Shane Thompson, le ministre territorial des Affaires municipales et communautaires, a de nouveau renouvelé l’état d’urgence sur le territoire.

L’état d’urgence a été déclaré le 15 août et renouvelé une première fois le 29 août.

Il avait été initialement déclaré pour permettre au gouvernement territorial d’acquérir et de déployer les ressources nécessaires pour lutter contre les incendies de forêt.