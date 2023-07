Les présidents américains ont célébré le jour de l’Indépendance de diverses façons

WASHINGTON — À travers l’histoire américaine, certains présidents ont profité de la fête nationale du 4-juillet pour déclarer leur indépendance vis-à-vis du public.

Ils sont allés à la plage, à la montagne, au golf, à la ferme, au ranch. Au beau milieu de la Grande Dépression, Franklin D. Roosevelt naviguait vers Hawaï pour des vacances de pêche et de travail.

D’autres présidents ont plutôt profité du jour de l’Indépendance pour s’insérer au premier rang de la fête. Teddy Roosevelt a attiré des centaines de milliers de personnes pour un grand discours de circonstance, au début du siècle dernier. John F. Kennedy a prononcé un discours à l’«Independence Hall» de Philadelphie en 1962.

En 2019, Donald Trump a rassemblé chars, bombardiers et autres engins de guerre pour une démonstration de force militaire assez inhabituelle aux États-Unis. Richard Nixon a d’ailleurs enragé les militants pacifistes sans même se montrer.

Depuis quelque temps, toutefois, les présidents ont eu tendance à prendre du recul et à laisser le peuple américain faire la fête.

George W. Bush a organisé une cérémonie de citoyenneté, Barack Obama un barbecue à la Maison-Blanche pour les militaires. Bill Clinton s’est rendu sur les rives de la baie de Chesapeake pour regarder un jeune pygargue à tête blanche, emblème aviaire des États-Unis, être relâché dans la nature.

En 2021, Joe Biden a réuni un millier de personnes sur les pelouses de la Maison-Blanche pour manger des hamburgers et assister à des feux d’artifice.

La COVID-19 n’aurait pas fait de victimes, mais le 4 juillet 1850, Zachary Taylor, 12e président américain, a englouti des cerises et du lait apparemment gâtés — et mourut cinq jours plus tard.