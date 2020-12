Les prestations minimales d’assurance parentale rehaussées pour éviter une iniquité

MONTRÉAL — Les prestations du Régime québécois d’assurance parentale seront temporairement rehaussées pour éviter une iniquité avec les familles des autres provinces.

Un minimum de 500 $ par semaine doit être versé aux travailleurs québécois qui prendront un congé parental d’ici le début de l’automne prochain, a annoncé dimanche le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, par voie de communiqué.

Cet ajustement fait suite à une bonification des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi pour une durée d’un an, dans le cadre des mesures d’aide du gouvernement fédéral face à la crise de la COVID-19. Le seuil hebdomadaire minimal de ces prestations a été porté à 500 $ avant impôt, et à 300 $ dans le cas des prestations prolongées.

Le Québec disposant de son propre régime d’assurance parentale depuis 2006, celui-ci devait être bonifié à son tour, par souci d’équité, a déclaré le ministre.

Le coût de cet ajustement temporaire est estimé à 260 millions $. Plus de 41 000 prestataires devraient en profiter et ils recevront en moyenne un montant supplémentaire de 6 300 $, calcule-t-on.

Pour y être admissible, le début de la période de prestations doit se situer entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.