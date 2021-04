Les prisons russes dans la tradition du goulag soviétique

MOSCOU — Les surnoms que l’on donne à certaines prisons russes les font passer pour des stations balnéaires. Le Dauphin noir. Le Hibou polaire.

Mais la grève de la faim entamée il y a environ trois semaines par l’opposant Alexeï Navalny jette un éclairage cru sur la peur et les mauvais traitements qui, selon plusieurs, caractérisent le système carcéral russe.

Alors que plusieurs informations font craindre pour sa santé, M. Navalny a été transféré dimanche d’une colonie pénitentiaire connue pour son traitement particulièrement brutal des détenus vers un hôpital dans une autre prison.

Les institutions pénitentiaires russes accueillent quelque 520 000 détenus. Il s’agit, et de loin, du nombre le plus élevé en Russie, même si la Turquie compte un peu plus de prisonniers en pourcentage de sa population.

La plupart des prisons du pays sont des colonies collectives, un système qui date des goulags soviétiques. Les prisonniers dorment dans des dortoirs et travaillent dans des usines.

Le président russe Vladimir Poutine « est satisfait de telles prisons […] Il veut un instrument de terreur entre ses mains. Tu dois avoir un endroit où tout le monde a peur d’aller », a dit Olga Romanova, qui dirige le groupe de défense des droits des détenus Rus Sidyashchaya (La Russie derrière les barreaux).

Dans la colonie pénitentiaire où se trouvait M. Navalny depuis le mois de mars, des lits superposés de métal sont alignés dans une pièce dont les murs turquoise ressemblent à une auberge jeunesse bon marché, selon la télévision publique russe RT.

Une journaliste de RT, Maria Butina, qui a été incarcérée pendant 18 mois aux États-Unis pour espionnage, affirme que la prison ressemble davantage à un « camp scout » et que les installations sont supérieures à ce qu’elle a vu dans une prison fédérale américaine.

Konstantin Kotov, qui a été incarcéré dans cette colonie pénitentiaire à 85 kilomètres de Moscou pour avoir participé à une manifestation illégale, affirme que la description de RT est appropriée, mais superficielle. La prison porte le nom officiel de IK-2 (les deux lettres veulent dire « colonie correctionnelle » en russe) et n’a pas de surnom.

« Quant aux conditions de vie, en principe elles sont normales. Tout est de bon niveau — des installations rénovées, de la nourriture plus ou moins décente — mais c’est tout ce qu’il y a de positif », a dit M. Kotov à l’Associated Press.

Les soins médicaux sont lents et inadéquats, a-t-il ajouté. Il s’est souvenu d’avoir attendu deux mois avant de voir un médecin pour une plaie qui, selon les infirmiers de la prison, était une allergie, mais qui était en réalité la gale, une infection causée par des mites.

M. Kotov a dit que le seul équipement médical moderne qu’il a vu à la prison est un appareil de radiographie utilisé pour examiner les détenus qui souffriraient de tuberculose. La maladie est un problème chronique dans les prisons russes, même si la situation s’est grandement améliorée depuis les années 1990.

M. Navalny a entamé sa grève de la faim le 31 mars pour dénoncer la piètre qualité des soins médicaux qu’il aurait reçus pour de graves maux de dos et pour réclamer la visite de son médecin personnel.

M. Kotov a dit que les gardes de cette colonie pénitentiaire semblent prendre plaisir à punir les détenus pour la moindre infraction, comme le port de gants lors de la prise des présences à l’extérieur par temps froid.

« L’importance de ces réprimandes est qu’elles sont utilisées pour vous refuser une libération conditionnelle. Donc si vous ne saluez pas un officier, vous allez rester derrière les barreaux jusqu’à la fin de votre peine », a-t-il expliqué.

Dimitri Demouchkine, un leader nationaliste russe qui a été incarcéré au même endroit, a dit que les exigences physiques peuvent être exténuantes.

« Le régime de détention est bien pire que les mauvais traitements. Ou bien tu te tiens debout pendant six ou huit heures par jour, ou bien tu t’assois le dos droit, les jambes collées, les bras sur tes genoux, avec rien à faire », a dit M. Demouchkine à RT il y a environ deux ans.

« Avant de poser tout geste, par exemple se gratter le nez, tu dois demander la permission des « activistes » », a-t-il ajouté, en référence aux mouchards qui collaborent avec les gardes et dénoncent les autres détenus.

MM. Kotov et Demouchkine ne rapportent pas avoir été battus, mais de tels traitements seraient monnaie courante dans d’autres prisons.

La violence serait ainsi répandue dans ce qu’on appelle les prisons « noires », où les détenus font la loi pendant que les gardes ferment les yeux.

Des groupes de défense des droits de la personne publient régulièrement des vidéos de détenus battus ou torturés. En février, le quotidien indépendant Novaya Gazeta a témoigné de vidéos tournées dans une colonie pénitentiaire et qui, selon lui, montreraient des mauvais traitements infligés en 2016 et 2017. Un détenu serait mort un mois plus tard.

Treize gardes de cette même prison avaient écopé de peines de trois à cinq ans de prison en 2018 pour avoir battu un prisonnier qui était étendu sur une table, face contre le sol. Le directeur de la prison et son adjoint avaient été acquittés.

Dans les pires prisons, comme le Dauphin noir, des procédures de routine semblent s’approcher dangereusement de ce que le droit international considère être de la torture. Des images de la télévision russe montrent des détenus poussés dans des corridors, les yeux bandés. D’autres sont contraints de se pencher vers l’avant pendant que leurs mains menottées sont soulevées derrière eux.

Mme Romanova, la militante pour les droits des prisonniers, attribue cette cruauté au type de gens qui sont intéressés à travailler dans le système carcéral.

« Les gens qui travaillent là sont ceux dont personne d’autre ne veut ailleurs. Et ils vivent souvent comme les prisonniers, a-t-elle dit par courriel. Ils sont tellement habitués à ça qu’ils ne réalisent pas que ça pourrait se passer autrement. »