Les problèmes de santé associés aux changements climatiques seraient en hausse

Les problèmes de santé associés aux changements climatiques s’aggravent tous, préviennent deux nouvelles études.

Les études annuelles demandées par le journal médical The Lancet s’intéressent à 44 marqueurs mondiaux de la santé associés aux changements climatiques, notamment les décès dus à la chaleur, les maladies infectieuses et la faim. Tous se détériorent, déplore la directrice du projet Lancet Countdown, la biochimiste Marina Romanello.

«La hausse des températures a des conséquences», a dit une des co-auteures, la professeure de santé environnementale Kristie Ebi de l’Université de Washington.

Les rapports de cette année — un mondial, l’autre qui se concentre sur les États-Unis — s’intitulent «code rouge pour un futur en santé». Ils mettent en lumière des tendances dangereuses:

— Les populations vulnérables — les aînés et les très jeunes — ont été exposées à de plus longues périodes de chaleur dangereuse l’an dernier. Pour les gens de 65 ans et plus, les chercheurs ont calculé qu’il y a eu trois milliards de jours-personne de plus d’exposition à une chaleur extrême que la moyenne entre 1986 et 2005.

— Plus de gens habitaient des endroits où des maladies sensibles au climat pouvaient éclore. Les régions côtières suffisamment chaudes pour la méchante bactérie Vibrio se sont allongées dans les pays baltes, dans le nord-est des États-Unis et dans le Pacific Northwest depuis dix ans. Dans des pays plus pauvres, la saison des moustiques qui peuvent propager le paludisme s’étire depuis les années 1950.

«’Code rouge’ n’est même pas une couleur assez intense pour ce rapport, a dit la docteure Michele Barry, qui enseigne la médecine tropicale à l’Université de Stanford et qui n’a pas participé au rapport. Comparativement à la dernière édition, a-t-elle dit, ce rapport «est un rappel sombre que nous allons complètement dans la mauvaise direction».

Une autre étude avait démontré que la canicule qui a frappé des portions du Canada et des États-Unis cet été n’aurait pas été possible sans les changements climatiques causés par l’activité humaine.

Un des co-auteurs de cette étude, le docteur Jeremy Hess, qui enseigne la santé environnementale et la médecine d’urgence à l’Université de Washington, dit avoir été aux premières loges de l’impact des changements climatiques pendant qu’il travaillait dans une salle d’urgence de Seattle lors de la canicule.

«J’ai vu des ambulanciers brûlés aux genoux après s’être agenouillés près de patients victimes d’un coup de chaleur», a-t-il dit, avant d’ajouter qu’il a aussi vu «beaucoup trop de patients» mourir de la chaleur.

La docteure Lynn Goldman, de l’École de santé publique de l’Université George Washington, dit que les problèmes de santé associés aux changements climatiques «continuent à se détériorer beaucoup plus rapidement que nous l’aurions prédit il y a seulement quelques années».

Le rapport souligne que 65 des 84 pays étudiés subventionnent l’utilisation des combustibles fossiles responsables des changements climatiques. C’est comme «soigner un patient gravement malade pendant que quelqu’un lui refile des cigarettes et de la malbouffe», a dit le docteur Richard Jackson, qui enseigne la santé publique à l’Université de la Californie à Los Angeles.