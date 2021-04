Les prochains débats des chefs largement diffusés et plus accessibles aux Canadiens

OTTAWA — La Commission des débats des chefs a offert plus de détails sur la diffusion et le format des débats des chefs lors de la prochaine élection fédérale.

Dans une enfilade de gazouillis, la Commission a indiqué que les débats seront gratuits pour les Canadiens et largement diffusés par plus d’une dizaine de partenaires médiatiques.

Le débat en français sera réalisé, promu et distribué par un partenariat formé de Radio-Canada, Noovo, La Presse, Le Devoir, L’actualité et CN2i (Le Soleil, Le Droit, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien et La Voix de l’Est). CBC News, CTV News, Global News et APTN News feront de même pour le débat en anglais.

Les débats seront également diffusés au niveau national par les partenaires OMNI Television, CPAC, Toronto Star, ainsi que sur des «plateformes tierces».

Les échanges entre politiciens seront également plus accessibles pour les Canadiens.

La Commission indique que les débats seront diffusés en langues autochtones, mais aussi en langages des signes, en sous-titrage codé et en vidéodescription.

La date des prochaines élections fédérales n’est pas encore connue.