Les procureurs ne portent pas plainte contre un policier qui a tiré sur un homme noir

MADISON, Wis. — Les procureurs fédéraux ont annoncé vendredi qu’ils ne porteraient pas plainte contre un policier blanc qui a tiré sur Jacob Blake dans le Wisconsin l’année dernière – un événement qui a déclenché des manifestations entraînant la mort de deux hommes.

L’officier Rusten Sheskey a tiré sur Jacob Blake, un homme noir, lors d’une perturbation domestique à Kenosha, au Wisconsin, en août 2020. Le tir a laissé M. Blake paralysé à partir de la taille et a provoqué plusieurs nuits de manifestations, dont certaines sont devenues violentes. Un homme de l’Illinois a tiré sur trois personnes, tuant deux d’entre elles.

Les procureurs de l’État du Wisconsin ont décidé de ne pas porter plainte contre M. Sheskey après qu’une vidéo ait montré que M. Blake, qui était recherché en vertu d’un mandat d’arrêt, était armé d’un couteau.

Le Département de la Justice des États-Unis a lancé sa propre enquête quelques jours après que le policier ait tiré sur M. Blake. Le ministère a annoncé vendredi qu’une équipe de procureurs de sa division des droits civils et du bureau du procureur des États-Unis à Milwaukee a examiné les rapports de police, les déclarations des témoins, les registres d’expédition et les vidéos de l’incident, et a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que M. Sheskey a fait un usage excessif de la force ou a violé les droits fédéraux de M. Blake.

«En conséquence, l’examen de cet incident a été clos sans poursuites fédérales», a déclaré le Département de la Justice dans un communiqué.

L’avocat de la famille de Jacob Blake, Ben Crump, n’a pas répondu à une demande de commentaires. L’oncle de Jacob Blake, Justin Blake, qui a agi en tant que porte-parole de la famille, ne s’est pas non plus prononcé.

Les conclusions du Département de la Justice concordent avec la décision du procureur du comté de Kenosha, Michael Graveley, qui a estimé en janvier que M. Sheskey pouvait faire valoir avec succès qu’il avait tiré en état de légitime défense.

Le tir sur M. Blake est survenu trois mois après la mort de George Floyd. Les partisans de Black Lives Matter ont inondé le centre-ville de Kenosha pendant plusieurs nuits, certains manifestants incendiant des bâtiments et des voitures. Le gouverneur Tony Evers a été contraint de faire appel à la Garde nationale.