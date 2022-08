Les procureurs russes demandent une peine de neuf ans et demi de prison contre Griner

KHIMKI, Russie — Les procureurs russes ont demandé à un tribunal hors de Moscou de donner une peine de neuf ans et demi de prison à l’étoile américaine de basketball féminin Brittney Griner pour possession de cannabis.

Les derniers arguments ont été présentés jeudi lors du procès de Griner, près de six mois après son arrestation dans un aéroport de Moscou et le début de sa détention, qui ont mené à l’implication des hautes instances diplomatiques russes et américaines.

Griner a présenté ses excuses à sa famille et son équipe lors de ses dernières remarques. Elle a répété qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’enfreindre la loi russe en amenant avec elle des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis quand elle s’est envolée pour Moscou en février.

«J’ai commis une erreur involontaire et j’espère que votre décision ne ruinera pas ma vie», a-t-elle dit.

Même s’il semble presque certain que Griner soit reconnue coupable, étant donné qu’il est rare que les tribunaux russes acquittent les accusés et que Griner a admis avoir transporté des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses valises, les juges ont beaucoup de latitude au moment de choisir la sentence.

Les avocats de la joueuse du Mercury de Phoenix et double médaillée d’or olympique ont choisi comme approche de présenter l’argument selon lequel Griner n’avait pas d’intention criminelle et que les cartouches se sont retrouvées dans ses valises parce qu’elle était pressée au moment de les remplir. Ils ont présenté des témoins de moralité faisant partie de l’équipe russe pour laquelle Griner joue durant la saison morte de la WNBA et soumis un témoignage écrit du médecin qui lui a prescrit le cannabis pour des traitements contre la douleur.

L’avocate Maria Blagovolina a affirmé que Griner avait apporté les cartouches en Russie par inadvertance et qu’elle employait le cannabis comme médicament seulement en Arizona, où il est légal de le faire. Le procureur Nikolai Vlasenko a rétorqué que Griner avait amené délibérément avec elle l’huile de cannabis.

On ne sait pas encore quand le verdict sera annoncé. Si elle n’est pas libérée, il est possible que les États-Unis et la Russie participent à un échange de prisonniers.

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu par téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il en a profité pour exhorter la Russie à accepter un accord pour obtenir la libération de Griner et Paul Whelan, un Américain emprisonné en Russie pour espionnage.

L’entretien constituait le contact connu au plus haut niveau entre Washington et Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il y a plus de cinq mois. Il contredit la tentative des États-Unis d’isoler le Kremlin.

Selon des personnes au courant de l’offre, Griner et Whelan seraient échangés contre le marchand d’armes russe Viktor Bout. Cela démontre la pression mise par le public sur la Maison-Blanche pour obtenir la libération de Griner.

La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé lundi aux journalistes que la Russie avait répondu «de mauvaise foi» à l’offre du gouvernement américain. Elle aurait fait une contre-offre que les dirigeants américains ne considèrent pas comme sérieuse. Elle a refusé d’offrir plus de détails.

Pour leur part, les dirigeants russes se sont moqués de l’implication américaine dans le dossier, affirmant que cela démontrait un manque de respect envers la loi russe. Ils ont demandé à Washington de discuter discrètement de l’affaire «sans divulgation d’information spéculative».