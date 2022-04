Les producteurs de «Rust» mis à l’amende après l’incident impliquant Alec Baldwin

SANTA FE, N.M. — Les régulateurs de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique aux États-Unis ont infligé mercredi l’amende maximale à une société de production cinématographique pour des manquements à la sécurité liée aux armes à feu sur le plateau de tournage de «Rust».

Une directrice de la photographie a été atteinte par une balle tirée sur le plateau en octobre 2021 par l’acteur et producteur Alec Baldwin. Halyna Hutchins a succombé à ses blessures.

Le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique a déclaré que Rust Movie Productions devait payer 139 793 $ et a fait état d’un récit cinglant de défaillances de sécurité en violation des normes de l’industrie, y compris des témoignages selon lesquels les responsables de la production ont pris des mesures limitées ou aucune mesure pour remédier à deux ratés sur le plateau avant le décès. Le bureau a également documenté les plaintes au sujet de la sécurité liées aux armes à feu faites par des membres de l’équipe et qui sont restées lettre morte. Il a souligné que les spécialistes en armement n’étaient pas autorisés à prendre des décisions concernant une formation supplémentaire en matière de sécurité.

«Ce que nous avions, sur la base des conclusions de nos enquêteurs, était un ensemble de dangers évidents pour les employés concernant l’utilisation d’armes à feu et l’incapacité de la direction à agir face à ces dangers évidents», a déclaré Bob Genoway, chef du bureau de la sécurité au travail, à l’Associated Press.

Dans un ranch en périphérie de Santa Fe le 21 octobre 2021, Alec Baldwin a pointé une arme vers la directrice de la photographie Halyna Hutchins à l’intérieur d’une petite église lors de la préparation du tournage d’une scène quand elle s’est déclenchée, tuant Mme Hutchins et blessant le réalisateur, Joel Souza.

Alec Baldwin a déclaré dans une entrevue avec ABC News, en décembre, qu’il avait pointé l’arme vers Mme Hutchins à la demande de celle-ci, lors du tournage du film western au Nouveau-Mexique. Il a déclaré que le tir est parti sans qu’il n’appuie sur la gâchette.

Le nouveau rapport sur la sécurité au travail confirme qu’un revolver de gros calibre a été remis à Alec Baldwin par un réalisateur adjoint, David Halls, sans consulter les spécialistes des armes sur le plateau pendant ou après le chargement de l’arme. Les régulateurs notent que M. Halls a également servi de coordinateur de la sécurité et qu’il était présent lors de deux décharges accidentelles de fusils sur le plateau, et que lui et d’autres gestionnaires qui étaient au courant des ratés n’ont pris aucune mesure d’enquête, corrective ou disciplinaire. Les membres de l’équipe ont exprimé leur surprise et leur malaise.

Un porte-parole de Rust Movie Productions n’a pas immédiatement répondu à un courriel demandant un commentaire sur le dossier et un avocat d’Alec Baldwin n’était pas immédiatement disponible.

Le Nouveau-Mexique est en concurrence avec des sites de production non hollywoodiens dans des États comme la Géorgie, la Louisiane et New York. Les productions cinématographiques ont afflué au Nouveau-Mexique ces dernières années pour profiter de ses paysages extérieurs diversifiés, de ses coûts modérés et de généreuses incitations de l’État.