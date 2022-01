Les professionnels de la santé doivent écouter l’hésitation vaccinale des parents

VANCOUVER — Un pédiatre qui a mené des recherches sur l’«hésitation vaccinale» de parents au Canada, aux États-Unis et en Israël exhorte les papas et les mamans craintifs à en parler à un professionnel de la santé, alors que le variant Omicron pousse les nouveaux cas de COVID-19 à des niveaux jamais vus.

Le docteur Ran Goldman, professeur au département de pédiatrie à l’Université de la Colombie-Britannique, estime que le taux de vaccination national actuel chez les enfants de cinq à 11 ans est trop faible. Il croit donc que les parents qui ont des questions sur l’innocuité du vaccin devraient obtenir des réponses auprès de leur pédiatre, de leur médecin de famille, d’une infirmière ou d’un pharmacien.

«Si ces professionnels prennent le temps de les écouter et de comprendre vraiment les motifs de leurs hésitations, et quelles sont exactement leurs interrogations, ils pourront alors y répondre, à l’aide de leurs connaissances et de leur expertise. C’est la clé et la magie, le laissez-passer pour amener ces parents à comprendre et à accepter le vaccin», croit le pédiatre, qui pratique à Vancouver.

Le docteur Goldman explique que les précédentes campagnes impliquant la vaccination d’enfants ont montré que ces conversations avec des professionnels de la santé sont importantes et ont contribué à faire changer d’avis certains parents hésitants.

Les données de Santé Canada montrent que 39 % des enfants âgés de cinq à 11 ans ont reçu jusqu’ici une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech, le seul approuvé au pays pour ce groupe d’âge. Au Québec, ce taux était de 56 % mercredi; à Terre-Neuve-et-Labrador, il est de 67 %, un record national.

Mais un taux de 39 % au Canada, «ce n’est pas suffisant», estime le docteur Goldman. «Il ne s’agit pas seulement de protéger les enfants: il s’agit de protéger tout l’environnement qui les entoure, y compris leurs parents, leurs grands-parents, qu’ils soient malades ou en bonne santé, qui doivent aller travailler.»

Selon le professeur Goldman, les parents devraient savoir que les conséquences de l’infection sont beaucoup plus grandes que les effets secondaires possibles du vaccin.

Plus d’hésitations depuis la première vague

Le pédiatre est l’auteur principal d’une étude sur le sujet publiée en octobre dans l’«International Journal of Environmental Research and Public Health». La recherche a impliqué deux sondages menés auprès d’un total de 2800 parents dans 12 services d’urgence aux États-Unis, en Israël et au Canada. Une majorité de répondants, 54 %, venaient du Canada et ont été interrogés à Vancouver, Saskatoon, Edmonton et Calgary.

Dans le premier sondage, réalisé au début de la pandémie, entre mars et mai 2020, près de 65 % des parents disaient qu’ils feraient vacciner leurs enfants de moins de 12 ans. Mais entre décembre 2020 et mars 2021, après l’approbation d’un vaccin pour adultes, moins de 60 % des répondants étaient toujours d’accord. Certains parents voulaient bien se faire vacciner, mais trouvaient le vaccin trop risqué pour leurs petits.

«Nous devons travailler avec ces parents pour leur faire comprendre l’importance et l’innocuité des vaccins pour les enfants en particulier», a déclaré le docteur Goldman.

Michelle McGrath, une maman de Langley, en Colombie-Britannique, a fait vacciner dès qu’elle a pu son fils Isaiah, âgé de cinq ans. «À ceux qui disent que nous ne connaissons pas l’impact à long terme du vaccin, je rappelle que nous ne connaissons pas non plus les impacts à long terme de contracter ce virus», a-t-elle déclaré.

Le pédiatre Goldman rappelle d’ailleurs qu’environ 90 % des enfants ne seront pas infectés par le SRAS-CoV-2 s’ils ont reçu le vaccin, qui utilise un tiers de la dose formulée pour les enfants plus âgés et les adultes. «Attraper la maladie et peut-être avoir une COVID longue est beaucoup plus risqué que tout type d’effets secondaires potentiels hypothétiques.»

Et les parents qui plaident que ce vaccin a été développé trop rapidement doivent savoir que la technologie des vaccins à ARNm existe depuis près de 20 ans, a rappelé le docteur Goldman.