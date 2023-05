Les projecteurs sont sur CNN, qui tient une assemblée publique avec Donald Trump

NEW YORK — L’assemblée publique de Donald Trump sur CNN prévue mercredi est le premier événement télévisé majeur de la campagne présidentielle de 2024 – et un test gigantesque pour la modératrice choisie, Kaitlan Collins.

Les deux côtés du spectre politique ont exprimé leurs soupçons lorsque le forum de CNN au St. Anselm College du New Hampshire a été annoncé la semaine dernière. Certains démocrates se demandent si l’ancien président devrait avoir le temps d’antenne, tandis que les républicains doutent de l’impartialité d’un réseau que M. Trump a longtemps dénigré.

Lors de l’émission, Mme Collins donnera le microphone à des membres du public pour qu’ils posent des questions, et elle devra choisir quand elle s’interposera. Elle évaluera comment corriger la désinformation dans un environnement potentiellement hostile: les participants invités à l’événement sont ceux qui s’attendent à voter lors d’une primaire républicaine.

«C’est une poutre d’équilibre et on peut marcher dessus», a prévenu Frank Sesno, ancien chef du bureau de CNN à Washington, maintenant à l’Université George Washington.

«Nous allons voir si Kaitlan est digne des Jeux olympiques.»,

CNN n’a pas été en mesure de libérer Mme Collins pour parler de l’assemblée prévue mercredi à 20 h.

Le fait qu’elle ait obtenu l’emploi témoigne de la stature de la journaliste au réseau qui ne manque pas de journalistes expérimentés, dont Dana Bash, Anderson Cooper, Jake Tapper et Chris Wallace. Elle a travaillé au «Daily Caller», le site web conservateur lancé par Tucker Carlson, avant de transformer des apparitions occasionnelles sur CNN en un emploi à temps plein en 2017.

Elle a couvert la Maison-Blanche de Donald Trump et est devenue la correspondante en chef de CNN à la Maison Blanche en 2021. Elle a déménagé à New York à la fin de l’année dernière pour un rôle de co-animatrice sur «CNN This Morning». Pour Mme Collins, âgé de 31 ans, l’événement de mercredi pourrait être une audition importante.

«Elle a connu une ascension assez fulgurante à un jeune âge grâce à son talent», a relaté Maggie Haberman, correspondante du «New York Times» et autrice de la biographie de M. Trump, «Confidence Man».

«C’était une formidable correspondante de la Maison-Blanche, toujours calme sous la pression, mais elle est aussi incroyablement juste et axée sur les faits.»

Mme Collins a eu des démêlés avec la Maison-Blanche de Donald Trump. Elle avait notamment été exclue d’un événement à la roseraie en 2018 parce que l’équipe de M. Trump était vexée qu’elle ait crié ses questions au bureau ovale plus tôt dans la journée.