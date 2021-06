Les promoteurs de la vie nocturne montréalaise font face à de l’adversité

MONTRÉAL — Le bar du centre-ville de Montréal, Turbo Haus, a recommencé à recevoir des clients après une très longue fermeture, mais en raison des restrictions sanitaires restantes, le dernier service est à minuit, les clients doivent rester assis et la danse est interdite. Comme beaucoup d’autres petites salles de spectacles de la ville, Turbo Haus ne peut pas organiser de concerts.

Les choses sont «encore loin d’être revenues à la normale», a déclaré la copropriétaire Michelle Ayoub.

Les gens aiment penser que la vie nocturne fait partie de ce qui définit Montréal, mais il y a des questions sur la façon dont elle rebondira après la pandémie.

Daniel Seligman, le directeur créatif de POP Montréal, un festival de musique annuel, a déclaré que monter un spectacle dans une petite salle n’était pas particulièrement lucratif avant la pandémie, et les restrictions sanitaires n’ont fait qu’augmenter les coûts et réduire la capacité, réduisant les revenus potentiels des billets.

«Cela rend financièrement beaucoup plus difficile la présentation de spectacles dans des salles plus petites», a-t-il déclaré.

Il prévoit quelques concerts au cours de l’été, dont quelques représentations en extérieur. Le festival de cette année devrait se dérouler, comme d’habitude, en septembre, mais ce sera sous une forme plus limitée, a-t-il déclaré jeudi lors d’un entretien téléphonique. La plupart des artistes proviendront de la région de Montréal en raison de l’incertitude entourant les restrictions frontalières.

«Une chose que j’ai apprise au cours de la dernière année et demie, c’est qu’au lieu de planifier de faire les choses dans quatre mois, dans cinq mois, vous ne pouvez vraiment regarder qu’un mois, six semaines dans le futur pour avoir une idée réelle de ce qui est possible», a-t-il expliqué.

Michelle Ayoub se prépare également à commencer à présenter des spectacles de musique, mais lentement en raison de l’évolution des restrictions. «Nous ne nous précipitons pas pour réserver les spectacles, mais nous sommes très impatients et nous commençons déjà à regarder lentement mais sûrement les dates et à prendre des mesures, mais nous y allons très prudemment», a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique jeudi.

La vie nocturne est dans l’ADN de Montréal, a déclaré Mathieu Grondin, cofondateur de MTL 24/24, un organisme à but non lucratif qui œuvre à promouvoir la vie nocturne de la ville. Cette réputation a commencé à l’époque de la prohibition aux États-Unis, a déclaré Mathieu Grondin, alors que Montréal était l’un des seuls endroits où les musiciens de jazz blancs et noirs partageaient la scène. Cette réputation s’est poursuivie à travers l’ère disco et dans la scène rave de la fin des années 1990 et du début des années 2000.

« Montréal s’est toujours considérée, s’est présentée et s’est vendue comme une ville de la vie nocturne », a souligné Mathieu Grondin. « Une bonne partie du tourisme qui vient ici est constituée de touristes nocturnes, ils viennent pour la vie nocturne… il n’y aura pas de reprise économique du centre-ville de Montréal sans reprise de la vie nocturne.»

Mais il croit que malgré la réputation de la ville, d’autres villes sont devenues plus ouvertes à la vie nocturne que Montréal.

Toronto, par exemple, a depuis 2019 un « maire de nuit », un membre du conseil municipal chargé de promouvoir l’économie nocturne, et Mathieu Grondin a déclaré que Toronto est également devenue plus ouverte à l’allongement de l’heure de fermeture des grands événements.

Mathieu Grondin espère qu’une récente conférence qu’il a aidé à organiser avec la Ville de Montréal contribuera à changer l’approche de la ville. Parmi les idées discutées lors de la conférence figurait l’adoption du «principe de l’agent de changement» dans les règlements sur le bruit.

Ce principe – que Londres et plusieurs grandes villes australiennes ont adopté après la fermeture d’un grand nombre de salles de concert – prévoit que de nouveaux arrivants dans un quartier se chargent d’atténuer l’impact sonore.

«Si j’ouvre un bar à côté de chez vous, je dois m’assurer que mon bar ne vous pose aucun problème», a déclaré Mathieu Grondin. Mais en même temps, les promoteurs qui convertissent des immeubles commerciaux en condos dans un quartier de boîtes de nuit et de bars sont responsables de l’insonorisation de leurs immeubles.

Une autre suggestion consistait à déplacer certains éléments de la vie nocturne de Montréal hors des zones de plus en plus résidentielles du centre-ville, a-t-il déclaré.

Heidy Pinet, une DJ montréalaise, a déclaré qu’elle pensait que c’était une bonne idée, car la ville s’embourgeoise et les petites salles ferment. Heidy Pinet a joué son premier concert depuis septembre, le 11 juin, et même si elle a dit que c’était bon d’être de retour sur scène, il manquait quelque chose avec un maximum de deux personnes par table et aucune danse autorisée.

«Si nous regardons New York, en ce moment, ils rouvrent complètement et ils laissent les clubs et les salles de concert fonctionner à pleine capacité sans masque, mais ils demandent une preuve de vaccination, ce qui, je pense, est une solution que nous devrions envisager», a-t-elle dit.

Michelle Ayoub a dit qu’elle avait de la chance, la plupart des employés qu’elle avait avant la pandémie sont revenus, à l’exception de quelques personnes qui ont obtenu ce qu’elle appelle des «emplois d’adultes».

Mais il y a encore des frustrations. Bien que de nombreuses mesures d’atténuation de la COVID-19 aient du sens pour elle, l’évolution des règles concernant l’heure de fermeture – dont certaines semblent être motivées par la performance des Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires de la LNH – a été frustrante et a fait craindre que si les Canadiens sont éliminés, les règles pourraient à nouveau changer.

Et tandis que Michelle Ayoub pense que même avant la pandémie, la vie nocturne de Montréal était en déclin, il y a des éléments de l’ancienne normalité qu’elle veut revoir.

«Je veux être autorisée à faire des spectacles, je veux être autorisée à emballer des salles, je veux être autorisée à faire venir des artistes du monde entier», a-t-elle déclaré.

Mathieu Grondin a mentionné qu’il attendait également avec impatience un automne plus normal. «J’espère que nous aurons une fête d’Halloween sans masques, mais avec des masques», a-t-il déclaré. «Avec des masques d’Halloween, mais sans masques contre la COVID.»

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.