Les provinces de l’Atlantique durement frappées par la hausse des prix des carburants

HALIFAX — Les Canadiens d’un peu partout au pays ressentent la pression financière de la flambée des prix des carburants, mais les résidants des provinces de l’Atlantique sont particulièrement touchés, notamment à cause de leur forte dépendance au mazout pour le chauffage des maisons.

Les quatre provinces de l’Atlantique affichaient en 2019 les pourcentages les plus élevés au pays d’utilisation du mazout pour le chauffage résidentiel, selon les données du ministère des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle-Écosse.

Le mazout représentait en moyenne environ 4 % de l’énergie de chauffage résidentiel au Canada, mais ce chiffre était d’environ 50 % à l’Île-du-Prince-Édouard, 36 % en Nouvelle-Écosse, 22 % à Terre-Neuve-et-Labrador et 7 % au Nouveau-Brunswick.

Le professeur d’économie Constantine Passaris, de l’Université du Nouveau-Brunswick, craint que les consommateurs au Canada atlantique aient du mal à s’adapter à ces hausses de prix observées depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a deux semaines.

Les personnes à revenu fixe et les propriétaires de petites entreprises seront les plus durement touchés, a-t-il dit en entrevue, ajoutant qu’il faudra peut-être un certain temps avant que la région n’obtienne un répit de cette «inflation importée» sur le mazout et l’essence. Puisque les pressions du marché international échappent au contrôle du Canada, a-t-il expliqué, les consommateurs canadiens sont «à la merci de ces prix».

Les prix du gaz naturel augmentent depuis des semaines en raison du conflit en Ukraine et en prévision de sanctions potentielles sur le secteur énergétique russe. Mardi, le président américain Joe Biden a ordonné l’interdiction des importations de pétrole russe, en représailles à l’agression du président Vladimir Poutine en Ukraine.

M. Biden a reconnu que sa décision provoquerait une hausse des prix de l’essence à la pompe aux États-Unis. «Défendre la liberté coûtera cher», a-t-il admis mardi.

Dave Hanhams, propriétaire d’une station-service à Guysborough, en Nouvelle-Écosse, a raconté que les prix élevés de l’essence avaient provoqué des files d’attente devant les pompes au cours des dernières semaines — et il croit que le pire est à venir.

«Les gens ne pourront plus aller n’importe où, ils n’auront pas les moyens d’aller n’importe où», a déclaré M. Hanhams en entrevue mardi, ajoutant qu’il n’avait pas vu en 25 ans de carrière une flambée des prix aussi extrême.

Dans la région de Halifax et dans toute l’Île-du-Prince-Édouard, le prix de l’essence ordinaire sans plomb en libre-service a atteint mercredi 1,88 $ le litre. C’était 1,82 $ le litre au Nouveau-Brunswick et 1,91 $ dans la péninsule d’Avalon, sur l’île de Terre-Neuve.

Ces prix inquiètent le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, qui a déclaré mardi qu’il n’avait pas encore décidé ce que ferait son gouvernement pour aider les consommateurs. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de réduire temporairement les taxes provinciales sur l’essence, il a répondu que son gouvernement «étudiait toutes les options qui étaient sur la table».

