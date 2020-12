Les provinces maritimes se réjouissent de l’approbation du vaccin de Moderna

FREDERICTON — La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick a salué mercredi l’annonce de l’approbation du vaccin de Moderna contre la COVID-19, affirmant que cette nouvelle donnait une lueur d’espoir.

La docteure Jennifer Russell a dit qu’elle s’attendait à ce que 2400 doses du vaccin de l’entreprise américaine arrivent dans la province la semaine prochaine. Elles seront administrées aux résidants des foyers de soins de longue durée.

Elle a déclaré que la fréquence et la taille des expéditions de vaccins devraient augmenter dans les mois à venir, mais a averti que les gens doivent toujours suivre les règles de santé publique.

«Oui, c’est formidable d’avoir de l’espoir et cette lumière au bout du tunnel, mais avant de l’atteindre, nous avons beaucoup de travail à faire», a-t-elle signalé.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi que le Canada recevrait le mois prochain plus de doses que prévu du vaccin de Pfizer-BioNTech. Le Canada devrait ainsi recevoir au moins 1,2 million de doses de Pfizer et de Moderna d’ici le 31 janvier.

Une porte-parole du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse a confirmé mercredi que la province devrait recevoir 3700 doses du vaccin de Moderna d’ici la fin du mois de décembre.

«La planification est en cours sur la manière et le lieu de distribution de ce vaccin, a précisé Marla MacInnis dans un courriel. Plus d’informations seront disponibles en janvier.»

Lundi, le médecin-hygiéniste en chef, le docteur Robert Strang, avait annoncé que le vaccin de Moderna serait distribué au personnel et aux résidants des foyers de soins de longue durée au cours de la nouvelle année. Il a indiqué que contrairement au vaccin de Pfizer-BioNTech, qui doit être conservé à une température de -70 °C, le vaccin de Moderna est plus conventionnel et peut être distribué plus facilement.

La Nouvelle-Écosse a signalé quatre nouvelles infections à la COVID-19 mercredi, pour un total de 35 cas actifs. Le Nouveau-Brunswick a signalé cinq nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte le total à 46 infections actives.

Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé un nouveau cas, ainsi que 23 infections actives. L’Île-du-Prince-Édouard n’a signalé aucun nouveau cas mercredi.