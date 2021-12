Le Québec enregistre 8231 nouveaux cas de COVID-19 et 10 autres décès

QUÉBEC — Le Québec a fait état lundi de 8231 nouveaux cas de COVID-19 et 10 autres décès liés à la maladie, en plus d’une hausse des hospitalisations au cours de la fin de semaine.

Ces données portent donc le bilan global de la province depuis le début de la pandémie à 546 437 cas et 11 677 décès.

La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 8020.

Il y a toujours 62 068 cas et 1469 éclosions actifs au Québec.

Le gouvernement a resserré les mesures contre la propagation du virus ces derniers jours, principalement pour prévenir une situation incontrôlable dans les hôpitaux.

Le ministère de la Santé a précisé que 614 personnes hospitalisées sont atteintes de la COVID-19, dont 109 aux soins intensifs.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a indiqué lundi matin qu’il y avait 141 hospitalisations de plus que le 22 décembre. Dans les 24 dernières heures, 93 patients ont été admis dans les hôpitaux de la province, tandis que 49 personnes en sont sorties.

Un total de 44 033 analyses ont été réalisées le 26 décembre. Le taux de positivité a fait un bond important, pour s’établir à 24,9 %. Lors de la dernière mise à jour de cette donnée, le 22 décembre, le taux de positivité s’élevait à 14,6 %.

L’institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rappelle toutefois que l’introduction des tests rapides dans la communauté peut influencer les indicateurs comme le nombre de tests, le pourcentage de positivité et le nombre de cas confirmés.

Au cours des 24 dernières heures, 15 795 doses de vaccin ont été administrées, dont 5031 doses de rappel à des personnes de 70 ans et plus et 547 premières doses à des enfants de 5 à 11 ans.

La 3e dose offerte aux 60 ans et plus

Dès ce lundi, les Québécois âgés de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous en ligne pour recevoir leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Le cabinet du premier ministre a d’ailleurs confirmé que François Legault, qui est âgé de 64 ans, recevrait en après-midi lundi sa troisième dose de vaccin. Le premier ministre doit profiter de l’occasion pour faire une allocution.

Pour être admissible à la dose de rappel, il faut avoir reçu sa deuxième dose de vaccin depuis au moins trois mois.

Dans le but de freiner la cinquième vague de la pandémie propulsée par la contagiosité du variant Omicron, Québec impose un maximum de six convives ou un maximum de deux bulles familiales lors de rassemblements privés ou dans les restaurants. Les rassemblements extérieurs sont limités à 20 personnes.