Les Québécois devront conserver seulement 1 mètre de distanciation physique dès lundi

MONTRÉAL — C’est dès lundi que la distanciation physique nécessaire entre deux personnes de foyers différents est réduite à 1 mètre, même à l’intérieur.

Toutefois, cela ne s’applique pas dans les lieux où les gens pratiquent de l’activité physique ou du chant.

Le nombre maximal de clients dans un commerce de détail sera aussi levé. Les plateaux sportifs avec des places assises dans les gradins, eux, pourront accueillir 50 spectateurs à l’intérieur, ou 100 spectateurs à l’extérieur.

Dans toutes les salles qui accueillent un auditoire, les spectateurs devront garder un seul siège vide entre eux.

La Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail prévoyait diffuser avant lundi de la documentation concernant les nouvelles consignes sanitaires en milieu de travail.

Cet assouplissement des mesures sanitaires est possible en raison de «la situation épidémiologique favorable» et de «la couverture vaccinale qui continue d’être de plus en plus importante», selon le ministère de la Santé.

Le port du masque demeure toujours obligatoire dans les lieux publics.

