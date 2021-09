Les rappels de vaccin pour les personnes âgées et les personnes à haut risque

WASHINGTON — Un comité influent d’experts conseillant la Food and Drug Administration (FDA) a rejeté vendredi à une écrasante majorité un plan visant à donner une dose de rappel du vaccin Pfizer pour les Américains âgés de 16 ans et plus, mais a toutefois approuvé la dose supplémentaire pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou pour celles courant un risque élevé de maladie grave.

Les deux votes ont porté un coup dur aux efforts considérables de l’administration Biden pour renforcer la protection de presque tous les Américains alors que le variant Delta fait des ravages.

Dans une tournure surprenante, le comité a rejeté, par un vote de 16-2, l’administration des doses de rappel pour la majorité de la population. Les membres ont cité un manque de données sur l’innocuité des doses supplémentaires et ont également émis des doutes sur la valeur des rappels de vaccination de masse, plutôt que ceux destinés à des groupes spécifiques.

Ensuite, lors d’un vote de 18-0, le comité a approuvé la dose supplémentaire pour certaines parties de la population américaine, à savoir les personnes les plus exposées au virus.

Il y a un mois, l’administration Biden a proposé un plan de grande envergure afin d’offrir des injections de rappel des vaccins Pfizer et Moderna huit mois après l’octroi de la deuxième dose à la population américaine vaccinée. La décision du comité contribue à sauver une partie de la campagne promulguée par la Maison-Blanche, mais il s’agit toutefois d’un grand pas en arrière par rapport au plan initial.

Le vote de vendredi n’était que la première étape du processus. La FDA elle-même devrait prendre une décision sur les doses de rappel du vaccin dans les prochains jours, mais elle suit généralement les recommandations du comité.

L’offre de doses de rappel est également soumise à l’approbation des Centres pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC). Le CDC a déclaré qu’il envisageait des doses de rappel pour les personnes âgées, les résidents des maisons de retraite et les travailleurs de la santé de première ligne, plutôt que pour tous les adultes.

Des décisions distinctes de la FDA et du CDC seront nécessaires pour que les personnes ayant reçu les injections de Moderna ou de J&J puissent obtenir des rappels.

Les scientifiques ont été divisés ces derniers jours sur le besoin de rappels et sur qui devrait les obtenir. L’Organisation mondiale de la santé s’est fortement opposée à ce que les pays riches injectent une troisième série de vaccins pendant que les pays pauvres n’en ont pas assez pour offrir une première dose à leur population.

Plus tôt cette semaine, deux principaux examinateurs de vaccins de la FDA se sont joints à un groupe de scientifiques internationaux pour publier un éditorial rejetant la nécessité de rappels chez les personnes en bonne santé. Les scientifiques ont déclaré que les études en cours montrent que les vaccins fonctionnent bien malgré le variant Delta.

Les États-Unis ont déjà approuvé les rappels de doses des vaccins Pfizer et Moderna pour certaines personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients atteints du cancer et les receveurs de greffe.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seul responsable de tout le contenu.