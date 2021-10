Les rares glaciers d’Afrique voués à disparaître, selon un rapport sur le climat

NAIROBI, Kenya — Les rares glaciers d’Afrique disparaîtront au cours des deux prochaines décennies à cause des changements climatiques, a prévenu mardi un nouveau rapport qui entrevoit des difficultés pour le continent qui contribue le moins au réchauffement climatique, mais qui en souffrira le plus.

Le rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et d’autres agences, publié avant la conférence des Nations unies sur le climat qui commencera le 31 octobre en Écosse, est un sombre rappel que les 1,3 milliard d’habitants de l’Afrique restent «extrêmement vulnérables», alors que le continent se réchauffe davantage et à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Et pourtant, les 54 pays d’Afrique sont responsables de moins de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le nouveau rapport s’appuie sur le recul des glaciers du mont Kilimandjaro, du mont Kenya et des monts Rwenzori en Ouganda comme symboles des changements rapides et généralisés à venir. «Leurs taux de recul actuels sont supérieurs à la moyenne mondiale. Si cela continue, cela conduira à une déglaciation totale d’ici les années 2040», peut-on y lire.

Des déplacements massifs, la famine et des chocs climatiques croissants tels que des sécheresses et des inondations sont à venir, et pourtant, le manque de données climatiques dans certaines parties de l’Afrique «a un impact majeur» sur les avis de catastrophes pour des millions de personnes, a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, mardi.

Les estimations des effets économiques des changements climatiques varient à travers le continent africain, mais «en Afrique subsaharienne, les changements climatiques pourraient encore réduire le produit intérieur brut jusqu’à 3 % d’ici 2050», écrit Josefa Leonel Correia Sacko de la Commission de l’Union africaine dans le rapport. «Non seulement les conditions physiques empirent, mais le nombre de personnes touchées augmente également.»

D’ici 2030, jusqu’à 118 millions de personnes extrêmement pauvres, ou celles vivant avec moins de 1,90 $ par jour, «seront exposées à la sécheresse, aux inondations et à la chaleur extrême en Afrique si des mesures de réponse adéquates ne sont pas mises en place», ajoute M. Sacko.

Déjà, l’ONU a prévenu que Madagascar, une nation insulaire de l’océan Indien, est l’une de celles où «des conditions semblables à la famine ont été provoquées par les changements climatiques». Et il dit que certaines régions du Soudan du Sud connaissent leurs pires inondations depuis près de 60 ans.

Malgré les menaces qui pèsent sur le continent africain, les voix des Africains ont été moins représentées que celles des régions plus riches lors des réunions mondiales sur le climat et parmi les auteurs des évaluations scientifiques cruciales du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). La participation africaine aux rapports du GIEC a été «extrêmement faible», selon Future Climate for Africa, un programme de recherche multipays.