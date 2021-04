Les rebelles tchadiens menacent de renverser le nouveau président

N’DJAMENA, Tchad — Des rebelles tchadiens ont menacé mercredi de renverser le nouveau leader intérimaire de ce pays d’Afrique centrale, le fils du président tué au combat, suscitant des craintes d’une violente lutte pour le pouvoir.

On ne savait pas exactement mercredi à quelle distance se trouvaient les rebelles de la capitale, N’Djamena, une ville d’un million d’habitants. On se demande aussi si l’armée demeurera fidèle à Mahamat Déby Itno, dans la foulée de la mort de son père après 30 ans de pouvoir.

Le groupe rebelle qui, d’après l’armée, a abattu le président Idriss Déby Itno a dit tard mardi que ses forces «avançaient vers N’Djamena en ce moment même».

«Le Tchad n’est pas une monarchie, a dit par voie de communiqué le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad. Il ne peut y avoir de dévolution dynastique du pouvoir dans notre pays.»

Il n’a pas été possible de vérifier de source indépendante si le groupe marchait bel et bien vers la capitale, mais l’information a immédiatement semé la panique à N’Djamena, qui a été attaquée par un autre groupe rebelle en 2008.

Des responsables du Conseil militaire de transition ont averti que la lutte pour le contrôle du pays n’était pas terminée.

«La situation sécuritaire demeure très grave compte tenu de la persistance et de l’ampleur de la menace terroriste», a dit le vice-président du conseil, Djimadoum Tiraina, avant d’ajouter que l’armée doit maintenant «empêcher le pays de plonger dans le chaos et l’anarchie».

Un porte-parole militaire tchadien a expliqué mardi que le président Déby a été tué alors qu’il visitait les soldats qui combattent les rebelles.

M. Déby avait été proclamé vainqueur du scrutin présidentiel quelques jours seulement avant sa mort, mais plusieurs candidats de l’opposition s’étaient désistés, disant craindre une fraude électorale.

Les circonstances entourant sa mort demeurent nébuleuses. Certains observateurs ont tout d’abord cru à un coup d’État, puisque l’armée s’est empressée de confier le pouvoir à son fils pour une période transitoire de 18 mois au lieu de respecter le protocole constitutionnel.

L’homme de 37 ans, Mahamat Déby Itno, est surtout connu comme le commandant des forces tchadiennes qui collaborent à la mission onusienne de maintien de la paix dans le nord du Mali.

Des Tchadiens pourraient profiter de la situation pour réclamer des changements après 30 ans de pouvoir par le clan Déby.

M. Déby comptait parmi les principaux alliés de la France dans la lutte contre le djihadisme en Afrique. L’opération militaire française Barkhane était basée au Tchad et il avait fourni des hommes pour la mission onusienne dans le nord du Mali.

M. Déby était lui-même l’ancien commandant-en-chef de l’armée. Il avait pris le pouvoir en 1990 quand ses forces rebelles ont renversé le président Hissène Habré, qui a plus tard été reconnu coupable de violation des droits de la personne par un tribunal international au Sénégal.

M. Déby avait survécu à de multiples insurrections armées au fil des ans. La plus récente rébellion est celle d’un nouveau groupe, le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad.

Les rebelles auraient été armés et entraînés en Libye voisine, avant d’entrer dans le nord du Tchad le 11 avril.

– Par Edouard Takadji et Krista Larson, The Associated Press