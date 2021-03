Les recherches au sujet de l’achat d’une propriété en hausse sur Google Canada

MONTRÉAL — La fièvre immobilière qui gagne les Canadiens depuis la dernière année se fait sentir jusque dans leur recherche de mots clés sur internet. Google Canada a dévoilé jeudi les plus récentes tendances de recherche regroupées sous le thème de l’achat d’une maison.

La compagnie indique que les termes «maison à vendre», «prêt hypothécaire» et «calculateur hypothécaire» ont connu une progression comparativement à la même période l’année dernière.

Au Québec, les recherches de chalet sont également populaires, notamment dans la région de La Tuque qui a connu la plus forte hausse, soit 500 %, suivi de près par Saint-Donat, à 400 %.

Les Québécois ont aussi cherché des chalets au Lac-Simon, dans la région de l’Outaouais, où les consultations ont augmenté de 350 %.

Toujours dans la catégorie «chalet à vendre», les quatrième et cinquième municipalités les plus consultées sur Google sont Portneuf, qui a connu une augmentation de 250 %, et Lac-Brome, où les recherches ont bondi de 200 %.

Les Montréalais qui convoitent la banlieue sont nombreux comme en témoigne le résultat des 10 villes les plus souvent tapées par les Québécois dans le moteur de recherche.

Les Québécois cherchent d’abord des maisons à Laval, Repentigny et Terrebonne. Blainville arrive au quatrième rang, suivie de Mascouche.

Granby, Châteauguay et Saint-Jean-sur-Richelieu figurent également parmi les dix premières villes les plus recherchées.

Par ailleurs, la pandémie et la possibilité de faire du télétravail ont accentué l’intérêt des Montréalais pour les couronnes et les régions périphériques, si bien que le nombre de transactions immobilières et les prix de vente y sont à la hausse.

Un sondage effectué par la firme Léger révélait en décembre que la proportion des résidants du Grand Montréal qui souhaitent aller s’établir en périphérie était passée de 9,7 % en 2018 à 13,0 % en 2020.

Parmi, les dix questions les plus demandées par les Canadiens à propos des prêts hypothécaires: «combien puis-je me permettre en prêt hypothécaire?» tient le haut du palmarès.

Tandis que «qu’est-ce que l’assurance hypothécaire?» et «qu’est-ce qu’une deuxième hypothèque?» viennent compléter la liste en neuvième et dixième places.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.