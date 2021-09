Les recherches vont se poursuivre toute la nuit pour retrouver David et Jake Côté

QUÉBEC — La Sûreté du Québec révèle avoir obtenu la confirmation que des objets récupérés depuis le début des recherches pour retrouver David Côté et son fils Jake portaient des traces de leur ADN. Les recherches doivent ainsi se poursuivre toute la nuit dans les forêts de Sainte-Paule, dans le Bas-Saint-Laurent.

D’après la mise à jour transmise par la SQ vendredi soir, cette nouvelle information confirme que le père et son fils se trouvaient bien dans le secteur visé par les enquêteurs depuis le déclenchement de l’alerte Amber.

Les autorités annoncent également que «plusieurs policiers et des équipes spécialisées continueront (le ratissage) toute la nuit». On précise que les policiers vont «utiliser des haut-parleurs et des porte-voix» pour «tenter de communiquer avec David Côté».

Les enquêteurs disent avoir confiance de retrouver le suspect et son fils en vie.

Selon la description fournie par la SQ, le petit Jake Côté a les cheveux rasés. Il porterait un T-shirt bleu avec des lignes de couleur argent sur les manches et dans le bas et avec le chiffre 6 ou 9 en motif de camouflage bleu sur le chandail.

L’enfant portait un pantalon en jeans bleu foncé et des bottes beiges.

Quant au suspect, David Côté, il portait un chandail foncé avec un logo noir et un pantalon cargo de style »armée » de couleur noir.

L’homme âgé de 36 ans mesure 1,70 m (5’7″) et pèse 82 kg (180 livres). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus.