Les représentations de la pièce «Les Sept branches de la rivière Ōta» annulées au TNM

MONTRÉAL — L’incendie qui s’est déclenché jeudi dernier au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) force l’annulation de toutes les représentations du spectacle de Robert Lepage «Les Sept Branches de la rivière Ōta», a annoncé la direction du théâtre mardi.

L’incendie s’est déclaré vers 7h jeudi et a rapidement été maîtrisé, mais le TNM et Ex Machina, qui produit le spectacle, expliquent qu’après une «inspection minutieuse des lieux et en raison des opérations complexes qu’exige le nettoyage de la salle et des équipements techniques», toutes les représentations prévues à Montréal doivent être annulées.

Les trois premières représentations du spectacle, qui devaient avoir lieu la fin de semaine dernière en ouverture de la saison du théâtre, avaient été reportées directement après l’incendie, mais le TNM avait alors indiqué que les cinq autres représentations à l’horaire à compter du 26 août étaient maintenues.

Or, mardi, les organisateurs ont plutôt annoncé «avec une immense déception» que les représentations ne pourraient avoir lieu, mais ils ont tout de même assuré que «les équipes du TNM et d’Ex Machina continuent d’explorer les options afin de permettre la rencontre entre le public montréalais et ce spectacle-événement».

Les détenteurs de billets seront contactés d’ici la fin de la semaine par les équipes du théâtre afin de parcourir toutes les modalités et options qui s’offriront à eux.

Le théâtre croit maintenant qu’il pourra lancer sa saison 2022-23 le 20 septembre avec la pièce de Shakespeare «La nuit des rois», mise en scène par Frédéric Bélanger.

«Le TNM tient à remercier ses abonnés et spectateurs pour leur patience, leur compréhension et leur solidarité devant cet incident aussi fâcheux qu’inattendu», souligne sa direction dans un communiqué.

Le spectacle «Les Sept Branches de la rivière Ōta» sera présenté au Diamant à Québec les 17, 18, 23, 24 et 25 septembre, ainsi qu’au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke le 2 octobre.