Les républicains au Sénat votent contre une commission d’enquête sur l’insurrection

WASHINGTON — Les républicains au Sénat américain ont bloqué, vendredi, la création d’une commission bipartite qui se serait penchée sur l’assaut du 6 janvier contre le Capitole.

Les républicains ont écarté la tenue d’une enquête indépendante du Congrès dans une démonstration de loyauté envers l’ex-président Donald Trump et dans un effort pour tourner la page sur cette insurrection violente, qui mettait en scène certains de leurs partisans.

Avec un vote au Sénat de 54 à 35, il manquait 60 voix pour adopter le projet de loi, déjà approuvé par la Chambre des représentants, qui aurait créé une commission paritaire de 10 membres. Six républicains ont voté avec les démocrates, alors que onze sénateurs ont raté le vote, rare, de vendredi.

En Chambre, plus tôt ce mois-ci, plus d’une trentaine d’élus républicains avaient voté pour le projet de loi. Mais leurs collègues sénateurs ont estimé que la commission serait éventuellement utilisée contre eux par les démocrates. Et M. Trump, qui a toujours une prise ferme sur le «GOP», a qualifié l’initiative de «piège démocrate».

Certains élus républicains ont déjà minimisé la violence de l’insurrection et défendu les émeutiers, qui soutenaient M. Trump et sa thèse, fausse, que l’élection présidentielle lui avait été «volée».

Cet assaut du 6 janvier a été le pire jamais commis contre le Capitole depuis 200 ans; il a interrompu la certification par les élus au Congrès de la victoire du démocrate Joe Biden sur M. Trump à la présidentielle de novembre. Quatre personnes sont mortes ce jour-là; le policier du Capitole Brian Sicknick s’est effondré et est décédé plus tard. Deux policiers se sont suicidés dans les jours qui ont suivi les émeutes de Washington.

Tout en se disant au départ ouvert à l’idée de cette commission, qui s’inspirerait d’une enquête sur les attentats terroristes du 11 septembre, le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, s’y est ensuite fermement opposé ces derniers jours. Il croyait que l’enquête serait partisane, même si elle devait être menée par des experts des deux camps, à nombre égal. Six sénateurs de son caucus l’ont toutefois défié, estimant qu’un regard indépendant était nécessaire.

De nombreux démocrates soulignent que si les républicains sont prêts à utiliser encore l’obstruction systématique («filibuster») pour mettre fin à une mesure somme toute populaire, cela montre les limites d’essayer de négocier des compromis, en particulier sur les projets de loi liés aux réformes électorales ou à d’autres aspects de la plateforme démocrate.