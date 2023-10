Les républicains peinent à confirmer Steve Scalise comme président de la Chambre

WASHINGTON — Désigné président de la Chambre, le représentant Steve Scalise s’est heurté jeudi à un problème républicain familier et qui s’intensifie : ses collègues sceptiques du parti lui refusent le vote majoritaire nécessaire pour consolider sa place.

Les républicains ont perdu une autre journée sans président de la Chambre. M. Scalise doit obtenir plus de 100 voix, principalement de ceux qui avaient soutenu son principal rival, le représentant Jim Jordan, favorisé par les partisans de la ligne dure, avant qu’il n’annonce qu’il retirait sa candidature au profit de celle de M. Scalise.

De nombreux partisans de la ligne dure, s’inspirant de Donald Trump, se sont engagés dans une lutte prolongée pour remplacer le représentant Kevin McCarthy après son éviction historique de son poste. Ils soutiennent que M. Scalise n’est pas un meilleur choix, qu’il devrait se concentrer sur sa santé dans sa lutte contre le cancer et qu’il n’est pas le leader qu’ils soutiendront.

Aucun vote à la Chambre n’est prévu pour l’instant.

Impasse

La Chambre entre dans sa deuxième semaine sans président et est pratiquement incapable d’opérer dans ce contexte. La pression politique s’exerce de plus en plus sur les républicains pour qu’ils changent de cap, reprennent le contrôle majoritaire et gouvernent au Congrès.

La Chambre doit agir pour dénouer l’impasse budgétaire du gouvernement face à la menace d’une suspension temporaire des services fédéraux dans un mois.

Les législateurs souhaitent également que le Congrès fasse une déclaration ferme de soutien à Israël dans la guerre contre le Hamas, mais une résolution bipartite a été mise de côté en raison de l’impasse à la Chambre.

La Maison-Blanche devrait bientôt demander de l’argent pour Israël, l’Ukraine et le remplissage des stocks d’armes américains.

La situation n’est pas totalement différente de celle du début de l’année, lorsque M. McCarthy a été confronté à une réaction similaire de la part d’un autre groupe de résistants d’extrême droite qui ont finalement voté pour l’élire président avant de provoquer sa chute historique.

Cette fois-ci, le calcul est encore plus intimidant. M. Scalise, qui est considéré par certains collègues comme un héros pour avoir survécu à une fusillade en 2017 contre des législateurs lors d’un entraînement de match de baseball au Congrès, a remporté le vote républicain à huis clos 113-99.

M. Scalise a désormais besoin de 217 voix pour atteindre une majorité qui sera probablement nécessaire dans une bataille sur le parquet avec les démocrates.

Les démocrates exaspérés, qui attendaient que la majorité républicaine se remette de l’éviction de M. McCarthy, les ont exhortés à régler le problème, avertissant que le monde les surveillait.

Alors que le Congrès restait inactif, les républicains ont passé une deuxième journée à huis clos, discutant et exprimant leurs griefs, mais n’ont pas réussi à suivre les règles de leur propre parti et à s’unir derrière le candidat.

De nombreux républicains veulent éviter le spectacle d’une bagarre désordonnée à la Chambre, comme celle de janvier, lorsque M. McCarthy est devenu président.

D’autres ont déclaré qu’il était temps pour les républicains de sortir du huis clos et de voter.

«Arrêtez de faire traîner ça, a déclaré la représentante Marjorie Taylor Greene sur les réseaux sociaux. Si Kevin McCarthy devait faire 15 tours, alors le prochain président devrait être capable de faire la même chose ou plus s’il le doit.»