Les réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp connaissent une panne mondiale

MENLO PARK, Calif. — Facebook et ses plateformes Instagram et WhatsApp étaient en panne lundi, vers midi, dans certaines parties du monde.

Le géant des réseaux sociaux a indiqué qu’il était «conscient que certaines personnes ont des difficultés à accéder à l’application Facebook» et qu’il travaillait à la restauration de l’accès.

La société n’a pas précisé la cause de la panne, qui a commencé vers 11 h 45 (heure de l’Est). Il est normal que les sites web et les applications subissent des pannes, bien qu’une panne à l’échelle mondiale soit rare. Des utilisateurs ont indiqué ne pas pouvoir accéder à Facebook en Californie, à New York et en Europe.

Facebook traverse une crise majeure après que la lanceuse d’alerte qui était à l’origine de la série d’articles du «Wall Street Journal» qui révélaient récemment que l’entreprise avait pris connaissance de recherches internes sur les effets négatifs de ses produits et de ses décisions est apparue dimanche dans l’émission «60 minutes».

Frances Haugen a été identifiée dimanche dans une entrevue de «60 minutes» comme la femme qui a déposé anonymement des plaintes auprès des forces de l’ordre fédérales, dans lesquelles elle allègue que les propres recherches de l’entreprise montrent comment elle amplifie la haine et la désinformation; conduit à une polarisation accrue; et qu’Instagram, en particulier, peut nuire à la santé mentale des adolescentes.

Les articles du «Journal» brossent le portrait d’une entreprise axée sur la croissance et ses propres intérêts plutôt que sur le bien public. Facebook a essayé de minimiser la recherche. Le vice-président des politiques et des affaires publiques de l’entreprise, Nick Clegg, a écrit vendredi aux employés de Facebook dans une note que «les médias sociaux ont eu un grand impact sur la société ces dernières années, et Facebook est souvent un lieu où se déroule une grande partie de ce débat.»