Les résidants de Hay River, dans les T.-N.-O., rentrent chez eux après cinq semaines

HAY RIVER, T.N.-O. — Jennifer Coleman a vécu toute sa vie aux alentours de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, mais la route qui mène à cette localité lui semblait cruellement différente, samedi, alors qu’elle et d’autres personnes évacuées par les incendies de forêt étaient autorisées à rentrer chez elles après cinq semaines.

Mme Coleman et son mari s’étaient réfugiés à Peace River, en Alberta, à six heures de chez eux, depuis que Hay River, le hameau voisin d’Enterprise et la communauté autochtone de K’atl’odeeche ont dû fuir leur logis le 13 août dernier. L’ordre d’évacuation a finalement été levé à 9 h samedi matin.

Depuis la déviation vers Enterprise jusqu’à une dizaine de kilomètres de Hay River, le feu a beaucoup modifié le paysage, a constaté Mme Coleman, un peu bouleversée.

La mairesse de Hay River, Kandis Jameson, a écrit sur les médias sociaux qu’il faudra un certain temps pour que les choses reviennent à la normale. Elle remercie les pompiers dont le travail inlassable a permis aux résidants de Hay River de rentrer enfin chez eux.

Les résidants d’Enterprise n’ont pas encore cette chance, en raison des risques persistants d’incendie. Ceux de la communauté autochtone de K’atl’odeeche, quant à eux, ont été autorisés à rentrer dimanche.

Blair Warnock, qui est peut-être le plus récent résidant de Hay River, a eu un premier aperçu de sa nouvelle maison samedi, alors qu’il arrivait d’Edmonton en voiture avec son épouse et un ami.

Il avait été embauché comme responsable des pièces chez un concessionnaire automobile à Hay River et il avait accepté verbalement un bail pour une maison le jour où l’ordre d’évacuation a été lancé. «On n’avait même pas eu la chance d’aller signer le bail là-bas et de récupérer les clés», raconte M. Warnock, qui revenait à Edmonton dimanche pour un deuxième transport de déménagement, après une toute première visite à Hay River la veille.

La route jusque-là était enfumée, a déclaré M. Warnock, en particulier lorsqu’ils ont traversé de l’Alberta vers les Territoires du Nord-Ouest. Samedi soir, près d’Enterprise, il pouvait voir des poussées de flammes au loin.

À Hay River, cependant, M. Warnock a déclaré que l’incendie n’avait rien touché. «La nuit dernière, le temps était clair en ville. Nous avons vu des étoiles et des aurores boréales.»

Les autorités rappellent aux résidants qui reviennent qu’une alerte d’évacuation est toujours en vigueur, ce qui signifie qu’ils doivent être prêts à partir à nouveau dans un délai très court, si les conditions d’incendie changent.

La mairesse Jameson a encouragé les résidants à soutenir leurs amis, leurs voisins et les entreprises locales qui ont connu des difficultés à cause de l’évacuation.

Chris Ahn, gérant du dépanneur «The Rooster», a travaillé très fort pour préparer le commerce à rouvrir après un mois de fermeture.

Il a été autorisé à revenir plus tôt que les autres afin de préparer le dépanneur pour desservir ceux qui arrivent. «Nous devons nettoyer l’intérieur et jeter tous les produits périmés», expliquait samedi M. Ahn.

Les écoles ne rouvriront pas avant lundi prochain à Hay River et pas avant le 27 à K’atl’odeeche.

Les pompiers des Territoires du Nord-Ouest ont averti dimanche dans une mise à jour que les résidants pourraient encore voir des panaches de fumée à proximité de la communauté, mais cela ne veut pas dire que le secteur n’est pas sécuritaire.