Les résidants de Lahaina ont pu retourner chez eux pour la première fois

HONOLULU — Près de sept semaines après qu’un violent incendie de forêt a ravagé leur communauté, certains résidants de Lahaina, sur l’île de Maui à Hawaï, ont pu rentrer temporairement chez eux lundi.

Les personnes qui vivent dans une première zone délimitée par les autorités, qui s’étend sur une vingtaine de pâtés de maisons, ont pu retourner chez elles entre 8 h et 16 h, heure locale.

L’imposant feu de forêt qui a balayé la région le 8 août a coûté la vie à au moins 97 personnes et détruit plus de 2000 bâtiments, pour la plupart des unités d’habitation.

La possibilité de retourner sur les lieux pour une première fois a suscité de vives émotions chez les habitants, qui ont dû fuir à bord de véhicules ou à pied alors que les flammes, poussées par le vent, ont ravagé Lahaina, capitale historique de l’ancien royaume hawaïen.

Dans bien des cas, le feu se déplaçait plus vite que les automobilistes coincés sur les routes, de sorte que certains survivants ont été forcés de sauter par-dessus une digue pour s’abriter dans les vagues.

Depuis un poste établi par la Garde nationale près de la zone réduite en cendres, Jes Claydon a pu voir les ruines de la maison de location où elle a vécu pendant 13 ans et élevé trois enfants.

Aujourd’hui, il ne reste presque plus rien de reconnaissable de cette maison, si ce n’est que des bocaux qui se trouvaient devant la porte d’entrée.

Mme Claydon espérait donc pouvoir récupérer ces bocaux et tout autre souvenir qu’elle pourrait trouver.

«Je veux avoir la liberté d’être là et de vraiment m’imprégner de ce qui s’est passé, a-t-elle témoigné. Peu importe ce que je vais trouver, même s’il reste juste les pots, j’ai hâte de les récupérer, parce que ça fait partie de ma maison.»

La maison de Mme Claydon était peinte d’un brun rougeâtre, semblable à la terre rouge de Lahaina. Quelques murs sont encore debout et il reste de la pelouse verte sur le terrain, a-t-elle raconté.

Visites supervisées

Les autorités ont séparé la région incendiée en 17 zones et des dizaines de sous-zones. Les résidants de la première zone — connue sous le nom de zone 1C, dans la partie nord de Lahaina — ont eu droit de rentrer chez eux lors de visites surveillées lundi, et ils auront de nouveau la possibilité de le faire mardi.

L’administrateur par intérim de l’agence de gestion des urgences de Maui, Darryl Oliveira, a expliqué que les responsables voulaient s’assurer que les habitants disposent de l’espace et de l’intimité nécessaires pour faire leur deuil comme bon leur semble.

«Certaines personnes vont vouloir y aller pour très peu de temps, quelques minutes seulement, pour au moins dire au revoir à leur propriété», a mentionné la semaine dernière le gouverneur d’Hawaï, Josh Green.

«D’autres personnes voudront peut-être rester plusieurs heures. (Les autorités) vont être très accommodantes.»

Les personnes qui se sont rendues sur place lundi avaient accès à de l’eau, des zones ombragées, des stations de lavage, des toilettes portables, des soins médicaux et de santé mentale et une aide au transport si nécessaire.

Des organismes à but non lucratif leur ont également offert des équipements de protection individuelle, notamment des masques et des combinaisons, puisque les autorités ont averti que les cendres pourraient contenir de l’amiante, du plomb, de l’arsenic ou d’autres toxines.