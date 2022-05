Les résidants forcés de fuir une ville des Territoires du Nord-Ouest inondée

EDMONTON — Environ 3500 résidants ont reçu l’ordre d’évacuer une ville des Territoires du Nord-Ouest, car des niveaux d’eau instables jamais connus auparavant dans certaines régions causent des inondations et des dommages importants.

Il a été demandé aux habitants de Hay River, sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, au nord de l’Alberta, tard mercredi, de se rendre sur un terrain plus élevé, d’aller à Yellowknife ou de s’inscrire au centre communautaire de la ville.

«Certains ont eu très peu d’avertissements et ont dû réagir rapidement pour rester en sécurité, tout en quittant leur maison, leurs biens et, pour certains, leur entreprise face à l’eau et à la glace», ont indiqué la première ministre Caroline Cochrane et le ministre des Affaires municipales Shane Thompson dans un communiqué, jeudi.

«Au cours des derniers mois, les résidants et les collectivités des T.N.-O. ont travaillé d’arrache-pied pour se préparer à d’éventuelles inondations ce printemps. Cette semaine, pour certains, leurs pires craintes se sont concrétisées lorsque la débâcle (de la glace) a commencé et que les eaux ont commencé à monter et ont continué à monter jusqu’à des niveaux jamais vus auparavant dans certaines régions.»

La ville surveille la rivière Hay, récemment gonflée par la pluie et la fonte des neiges. Une alerte sur le site Web de la communauté a précisé qu’une autre poussée et libération de glace avaient fait monter l’eau encore plus haut.

Un communiqué de la mise à jour quotidienne du territoire indique que le niveau d’eau a augmenté de 1,7 mètre au cours des derniers jours.

«Les niveaux d’eau sont extrêmement volatils en ce moment et impactés par la glace dans le chenal. Des changements rapides des niveaux d’eau sont possibles, est-il indiqué dans le document. Ce changement a entraîné une augmentation rapide des niveaux d’eau dans la ville de Hay River et la Première Nation K’atl’odeeche.»

Le gouvernement a précisé qu’il continuerait à travailler avec les communautés, même lorsque l’eau se retirerait, pour se concentrer sur le rétablissement, selon Mme Cochrane.

«En attendant, veuillez continuer à suivre les conseils et les recommandations de vos dirigeants et des intervenants d’urgence. La sécurité des résidants est leur priorité absolue», a-t-elle ajouté.

Hay River est connue comme la «plaque tournante du Nord» parce qu’il s’agit d’un important centre de transport et de communications. C’est le point d’arrêt pour l’expédition des marchandises plus loin dans le territoire et le cœur de la pêche commerciale du Grand lac des Esclaves.

Le gouvernement des T.N.-O. a spécifié lors d’une conférence de presse jeudi qu’aucun blessé n’avait été signalé en raison des inondations et qu’il n’y avait aucune personne portée disparue. Il a ajouté que certains résidants ont choisi de ne pas quitter leur domicile.

Dans le nord de l’Alberta, environ 1100 résidants de la Première nation Dene Tha’ sont sous le coup d’un ordre d’évacuation depuis la fin de semaine en raison d’inondations.

«Sur les plus de 1100 résidants de Chateh, presque tous ont évacué, avec environ 50 restants dans la communauté — beaucoup aident à l’effort d’intervention», a rapporté Kyle Fournier, porte-parole de Services aux Autochtones Canada.

La Première nation crie de Little Red River a également fait l’objet d’alertes d’urgence locales en raison d’inondations.

«Les premières observations indiquent que les inondations actuelles sont pires que celles de 2021», a ajouté M. Fournier.

«Les niveaux d’eau devraient continuer d’augmenter au cours des deux à trois prochains jours. Une fois le pic atteint, on prévoit qu’il faudra entre six et sept jours pour que les niveaux d’eau descendent en dessous des seuils minimaux», a-t-il expliqué.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.