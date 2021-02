Les résidents des foyers de soins en Ontario ont tous eu une dose de vaccin

TORONTO — Alors que le nombre de nouveaux cas en Ontario passait sous la barre du millier, jeudi, le gouvernement affirme avoir administré toutes les premières doses de vaccins contre la COVID-19 aux résidents de ses foyers de soins de longue durée.

Le gouvernement s’était engagé à vacciner d’ici mercredi, le 10 février, tous les résidents de ces foyers qui le souhaitaient. Le premier ministre Doug Ford a rendu hommage au général à la retraite Rick Hillier et à son équipe pour avoir atteint cette cible malgré les pénuries de vaccins au Canada.

Le ministère des Soins de longue durée a précisé que plus de 62 000 résidents avaient reçu la première dose du vaccin et que plus de 34 000 d’entre eux avaient même reçu la deuxième dose. Le gouvernement a indiqué que pour cette deuxième dose, il maintiendra l’intervalle recommandé de 21 à 27 jours pour les résidents qui ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech.

L’Ontario signalait jeudi 945 nouveaux cas de COVID-19, bien que les responsables de la santé publique rappellent que ce bilan est faussé par une migration des données de Toronto vers la base de données provinciale. De ces 945 nouveaux cas, 258 ont été recensés dans la région de Peel, 116 dans la région de York et 112 à Toronto.

L’Ontario signale également 14 décès supplémentaires liés au virus. Plus de 68 800 tests ont été effectués depuis le rapport de mercredi. La province affirme que 14 717 doses de vaccin ont été administrées depuis la dernière mise à jour quotidienne, pour un total maintenant de 426 836 doses. Il y a eu 282 511 cas confirmés du nouveau coronavirus en Ontario depuis le début de la pandémie, dont 263 044 ont été résolus; on déplore 6614 décès.

Semaine de relâche ?

Par ailleurs, l’Ontario publiera jeudi à 15 h ses plus récentes projections sur la pandémie, alors que le ministre de l’Éducation doit annoncer, à 14 h, si la semaine de relâche pour les écoles de la province, en mars, sera ou non annulée.

Stephen Lecce avait déclaré la semaine dernière que son gouvernement envisageait d’annuler cette semaine de relâche et qu’il attendait l’avis du médecin hygiéniste en chef avant de prendre une décision finale.

Le plus grand syndicat d’enseignants de la province a demandé au gouvernement de maintenir la semaine de relâche, affirmant que les élèves, les familles et les enseignants avaient besoin de ce répit.

Les écoles de l’Ontario, à l’exception de celles des trois «zones chaudes» de la région du Grand Toronto, ont repris l’apprentissage en personne après plusieurs semaines d’enseignement en ligne. Les élèves de Toronto et des ses banlieues de Peel et York doivent retourner en classe mardi prochain, le 16 février, si la situation sanitaire le permet toujours.