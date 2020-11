Les responsables électoraux s’inquiètent des menaces et de la violence

Les responsables électoraux de plusieurs États américains ont admis jeudi s’inquiéter de la sécurité de leurs employés, alors que se multiplient les menaces et les rassemblements de partisans en colère avivés par les allégations sans fondement de fraude électorale du président Donald Trump.

«Je peux vous dire que ma femme et ma mère sont très inquiètes pour moi», a dit Joe Gloria, le greffier du comté de Clark, dans le Nevada, qui englobe Las Vegas. Il a indiqué que la sécurité a été renforcée et qu’on surveille les véhicules qui entrent et qui sortent du site où sont dépouillés les bulletins.

Il a ensuite prévenu que ses collègues et lui ne cesseront «pas de faire notre devoir en comptant les votes». Une centaine de partisans du président s’alignaient le long de la route, devant le centre électoral de Las Vegas.

Des groupes de partisans de M. Trump se sont aussi massés autour de centres de dépouillement à Phoenix, Détroit et Philadelphie, contestant des décomptes qui donnent l’avantage au candidat démocrate Joe Biden.

Si les manifestations n’ont pour le moment été ni violentes ni très importantes, les responsables s’inquiètent quand même des attroupements et de l’avalanche d’accusations qui déferle sur eux.

La procureure générale du Michigan, Dana Nessel, a demandé sur Twitter de «cesser les appels téléphoniques menaçants ou harcelants» que reçoit son personnel.

«Leur demander de s’enfoncer (un crayon) dans un endroit inconfortable n’est jamais approprié et est un commentaire bien triste sur l’état de notre nation», a écrit la démocrate. Elle faisait référence à une théorie du complot selon laquelle on aurait demandé aux partisans de M. Trump de remplir leurs bulletins avec un crayon Sharpie pour empêcher les machines de les lire et de les comptabiliser.

S’exprimant sur les ondes du réseau CNN, la secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs, a dit que sa priorité va à la sécurité de ses employés et que des policiers sont sur place. Elle a ajouté que les manifestants «causent des délais et des problèmes et empêchent les employés de faire leur travail».

Jeudi, une centaine de partisans du président se sont massés devant le centre électoral du comté de Maricopa, à Phoenix. Certains portaient des armes de poing ou des armes de style militaire, comme le permet la loi de l’Arizona.

Les responsables du centre ont érigé des clôtures pour créer une «zone de libre expression» et dégager l’entrée de l’immeuble. La foule a scandé «Comptez les votes!» et «Quatre ans de plus!», tout en dénonçant le processus électoral.

Ils se sont interrompus pour écouter le bref discours de M. Trump jeudi soir, pendant lequel il a répété plusieurs de ses allégations sans fondement de fraude.

Ils ont crié et applaudi quand le président a dit que «nous nous dirigeons vers la victoire en Arizona». L’Associated Press estime plutôt que M. Biden a gagné dans cet État.

À Atlanta, une centaine de partisans de M. Trump se sont rassemblés à l’extérieur de l’amphithéâtre State Farm, où les votes sont comptés. Plusieurs policiers municipaux surveillaient la scène.

Quelques dizaines de partisans du président s’étaient regroupés jeudi matin devant le centre des congrès de Détroit, pendant que le dépouillement du vote par anticipation se poursuivait à l’intérieur. Ils agitaient des écriteaux sur lesquels on pouvait lire, «Cessez le vol» et «Cesser la tricherie».

Sur internet, Facebook a banni un groupe imposant appelé «Cessez le vol» que les partisans de M. Trump utilisaient pour organiser des manifestations contre le dépouillement. Certains membres prônaient un recours à la violence, tandis que d’autres prétendaient faussement que les démocrates étaient en train de voler l’élection.

Le groupe comptait plus de 350 000 membres quand Facebook l’a fermé.