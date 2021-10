Les restrictions en place dans la région de Saint-Jean, au N.-B., pour 14 jours

SAINT-JEAN, N.-B. — Une partie importante de la région de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, fait l’objet à partir de vendredi soir d’une mesure coupe-circuit de 14 jours dans le but de ralentir la propagation de la COVID-19.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, soulignait précédemment que la moyenne sur sept jours des cas a augmenté régulièrement dans la région au cours de la dernière semaine, alors que le nombre de cas dans la province tend à baisser dans l’ensemble.

Les nouvelles mesures de santé publique plus strictes devaient débuter à 18 h (heure locale), et ont un impact sur plusieurs secteurs, dont la région métropolitaine de Saint-Jean.

Les responsables ont affirmé vendredi que les mesures coupe-circuits en vigueur dans les régions de Moncton, Fredericton, Edmundston et Campbellton se poursuivraient pendant sept jours.

Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick ont signalé 48 nouveaux cas de COVID-19.

Il y avait vendredi 41 nouveaux rétablissements dans la province, portant le nombre de cas actifs à 556, avec 28 personnes hospitalisées.

Ailleurs dans le Canada atlantique

La Nouvelle-Écosse a recensé 26 nouveaux cas de COVID-19.

Les responsables affirment que la majeure partie des cas – 18 – ont été découverts dans la région centrale de la province.

Il y a également quatre cas dans la zone est, trois dans la zone nord et un dans la zone ouest.

Vingt-huit personnes se sont rétablies, ce qui signifie que le nombre de cas actifs se situe désormais à 169.

Deux autres écoles ont été informées d’expositions à la COVID-19 ; une dans la région de Halifax et une au Cap-Breton.

Les autorités affirment également que plus de 83 % de la population a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, tandis que 78,3 % des gens sont désormais entièrement vaccinés.

Terre-Neuve-et-Labrador a signalé huit nouveaux cas de COVID-19 et a indiqué qu’il accentuerait les mesures de santé publique dans les écoles à partir de la semaine prochaine.

Les responsables affirment que depuis le dernier avis public publié mercredi, il y a eu 10 nouveaux rétablissements, portant le nombre de cas actifs dans la province à 99.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Janice Fitzgerald, a déclaré qu’une éclosion continue de la maladie dans la péninsule de Burin a incité la Santé publique à modifier ses mesures de santé publique dans toute la province.

À compter du 1er novembre, l’ordre de port d’un couvre-visage dans les salles de classe sera étendu aux élèves de la maternelle à la 3e année ainsi qu’au personnel des garderies réglementées de la province.

Les élèves de la 4e à la 12e année devaient déjà porter des masques à l’intérieur.

De plus, le regroupement des élèves par classe sera à nouveau requis à l’intérieur, et à l’extérieur si possible, pour les garderies réglementées et les élèves du primaire.

