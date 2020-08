Les résultats du 2e trimestre d’Hydro-Québec affectés par la pandémie

MONTRÉAL — Les résultats d’Hydro-Québec ont été durement affectés par la pandémie de coronavirus, son bénéfice net ayant chuté de 184 millions $ entre les deuxièmes trimestres correspondants de 2019 et de 2020.

Le bénéfice net est ainsi passé de 264 millions $ au deuxième trimestre de 2019 à 80 millions $ au deuxième trimestre de 2020 — qui s’est entièrement déroulé durant les mesures de protection engendrées par la pandémie, soit du 1er avril au 30 juin.

En conséquence de ces mesures comme le télétravail et la fermeture de plusieurs entreprises, Hydro-Québec a enregistré une baisse de la consommation d’électricité au Québec dans les secteurs commercial, institutionnel et des petites industries (moins 11 %) et des grands clients industriels (moins 12%). La consommation d’électricité dans le secteur résidentiel, elle, a crû de 5 %.

Hors du Québec également, Hydro-Québec a enregistré une baisse de 7 % en Ontario, de 4 % en Nouvelle-Angleterre et de 7 % dans l’État de New York.

C’est aussi tout le premier semestre de 2020 qui a été affecté par la pandémie et les mesures de restrictions inhérentes.

Pour ce semestre de 2020 le bénéfice net est passé de 2 038 M $ à 1 605 M $ soit une baisse de 433 millions $.