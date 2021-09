Les retards de la GRC dans les dossiers de plainte seraient «graves et systémique»

OTTAWA — Une culture de complaisance au sein de la GRC a causé un retard inexcusable sur les plaintes concernant des questions cruciales, a déclaré mardi la British Columbia Civil Liberties Association lors d’une audience devant la Cour fédérale.

L’association demande une déclaration selon laquelle la commissaire Brenda Lucki a contrevenu à la Loi sur la GRC en omettant de soumettre une réponse en temps opportun au rapport provisoire sur les allégations d’espionnage par la GRC des manifestants anti-pétrole.

L’association fait également valoir que le «retard important et déraisonnable» a entravé sa capacité à s’exprimer sur des questions publiques importantes, violant ainsi le droit à la liberté d’expression de la Charte.

Les retards de la GRC dans le traitement des rapports de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes remontent à plus d’une décennie, ce qui constitue un «problème grave et systémique» au sein de la GRC, a déclaré Jessica Magonet, avocate de l’Association canadienne des libertés civiles.

«Et cet échec a de réels impacts sur les individus, les familles et le public», a-t-elle déclaré au tribunal.

Après avoir entendu l’association et les avocats fédéraux défendant le commissaire de la GRC, la juge en chef adjointe Jocelyne Gagné a déclaré qu’elle rendrait sa décision à une date ultérieure.

Au cœur de l’affaire se trouve une plainte déposée par l’Association canadienne des libertés civiles en février 2014. Elle alléguait que la GRC avait mal collecté et partagé des informations sur des personnes et des groupes qui se sont opposés pacifiquement au projet de pipeline Northern Gateway et ont assisté aux réunions de l’Office national de l’énergie.

La Commission des plaintes a lancé une enquête d’intérêt public et a terminé un rapport provisoire sur l’affaire en juin 2017, le transmettant à la GRC pour commentaires sur les conclusions et les recommandations.

L’organisation ne peut pas préparer un rapport final tant que le chef de la GRC n’y aura pas répondu, ce qui signifie également que les conclusions ne peuvent pas être divulguées au plaignant ni au public.

La Loi sur la GRC impose l’obligation légale de fournir une réponse à un rapport provisoire de la commission des plaintes «dès que possible».

La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, Brenda Lucki, a répondu au rapport intermédiaire sur la plainte de l’Association canadienne des libertés civiles en novembre dernier – plus de trois ans après le début de l’affaire – mais seulement une fois que l’association ait lancé son action en justice.

«On ne soulignera jamais assez l’importance d’un système de plaintes contre la police», a déclaré Paul Champ, co-conseiller de l’association. «Et dans ce cas, qu’est-ce qu’un système de plainte contre la police complètement défaillant.»

L’avocat Michael Roach, représentant Mme Lucki et le procureur général, a déclaré que l’affaire était désormais sans intérêt, étant donné que la commissaire avait répondu au rapport intermédiaire en novembre dernier.

Il a également souligné les efforts déployés par la GRC pour répondre à des dizaines de rapports provisoires en attente de réponses, affirmant que les retards devraient être comblés en novembre.

«Nous disons donc qu’il n’y a plus de différend direct entre les parties, que la base sous-jacente du différend a été résolue. Et qu’il ne s’agit pas d’un cas où le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre une affaire sans intérêt», a déclaré M. Roach.

La juge en chef adjointe, Jocelyne Gagné, a laissé entendre que la GRC n’aurait pas réglé les problèmes si l’Association canadienne des libertés civiles n’avait pas porté plainte devant les tribunaux.

«Cette affaire judiciaire s’est avérée utile, n’est-ce pas ?» elle a dit.

Un conseiller de M. Roach, l’avocat Marshall Jeske, a rejeté l’idée que le droit de l’association à la liberté d’expression avait été violé, qualifiant l’affaire de retard administratif qui n’a pas empêché le groupe de s’exprimer sur la question.

L’association n’a pas fait valoir que la réponse tardive de la GRC l’avait empêchée de s’engager dans des «commentaires publics significatifs» sur la question, a déclaré M. Jeske.