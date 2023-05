Les revenus de Postes Canada pour les colis affectés par la concurrence accrue

MONTRÉAL — Affectée par la concurrence accrue dans les services de livraison de colis et le retour du magasinage en personne, Postes Canada affiche une baisse des revenus et des volumes dans son secteur des colis en 2022.

Ainsi, les revenus du secteur des colis ont diminué de 99 millions $ en 2022 comparativement à l’exercice précédent, alors que les volumes ont chuté de 75 millions d’articles, soit 20,4 %.

Postes Canada montre du doigt la concurrence accrue des services de livraison de colis, le retour des clients dans les magasins, ainsi que la baisse des dépenses de consommation. Elle a aussi subi les contrecoups des problèmes avec les chaînes d’approvisionnement.

Les colis représentent environ la moitié des revenus de Postes Canada, note la société.

Le marketing direct, toutefois, a pris du mieux, puisque les revenus y sont en hausse de 32 millions $ ou 3,9 % et les volumes en hausse de 67 millions d’articles ou 2,1 %.

Postes Canada explique qu’en matière de marketing direct, «les entreprises ont repris leurs campagnes de marketing avec le retour au magasinage en personne», mais que «les campagnes ont ensuite ralenti, alors que l’incertitude économique s’est renforcée et que les entreprises ont réduit leurs dépenses».

Le courrier transactionnel, toutefois, a continué d’être affecté, puisque ses revenus ont diminué de 70 millions $ ou 165 millions d’articles.

«Les revenus et les volumes ont baissé par rapport à ceux plus élevés de 2021, alors que le secteur avait profité des envois du recensement et des élections fédérales», justifie Postes Canada.

Pour l’exercice 2022, Postes Canada affiche une perte avant impôt de 548 millions $, comparativement à une perte avant impôt de 490 millions $ en 2021.

Les revenus de Postes Canada ont diminué de 167 millions $ ou 1,9 % par rapport à 2021. «Bien que les revenus du secteur des colis aient diminué par rapport à 2021, ils se sont avérés plus élevés qu’avant la pandémie», note la société.