Les Russes auraient caché des mines dans des parcs à Irpin, en Ukraine, selon Joly

OTTAWA — La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré mardi que les troupes russes avaient posé des mines dans des terrains de jeux, des parcs et devant les portes des maisons de petites familles à Irpin, une ville ukrainienne qu’elle a récemment visitée avec le premier ministre.

Mme Joly est allée à Kyiv et sa banlieue d’Irpin, dimanche dernier, avec Justin Trudeau, lors d’une visite surprise en Ukraine pour rouvrir l’ambassade du Canada dans la capitale.

En entrevue depuis Berlin, mardi, elle a raconté qu’on l’avait prévenue en Ukraine de ne pas descendre du trottoir à Irpin, parce que les Russes, avant leur retraite, avaient caché des mines dans cette ville, y compris autour des maisons des gens.

La ministre Joly soutient que de jeunes familles avec enfants de cette banlieue de Kyiv ne peuvent pas rentrer chez eux tant que les mines ne sont pas cartographiées et retirées.

Elle rappelle que le Canada a une certaine expertise en matière de déminage et qu’il l’avait offerte à l’Ukraine, ainsi qu’une contribution de 2 millions $ à l’organisme non gouvernemental «Halo Trust», qui se consacre à l’élimination des mines et des explosifs.

La ministre ajoute que le Canada contribue également à l’éducation sur le danger des mines pour les adultes et les enfants ukrainiens.