Les Russes et Biélorusses pourront jouer au tournoi de tennis de Wimbledon en 2023

LONDRES — Les joueurs russes et biélorusses pourront participer aux Internationaux de tennis de Wimbledon en tant qu’athlètes neutres en 2023, après que les responsables du All England Club eurent renversé vendredi l’interdiction qui leur avait été imposée l’année dernière.

Les joueurs devront signer des déclarations de neutralité et respecter des «conditions appropriées», notamment ne pas exprimer leur soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

«Ç’a été une décision incroyablement difficile, qui n’a pas été prise à la légère ou sans montrer beaucoup de considération pour ceux qui seront touchés», a déclaré Ian Hewitt, président du All England Club, dans un communiqué.

Les joueurs ne pourront pas recevoir de financement des États russe et biélorusse, y compris le parrainage de sociétés exploitées ou contrôlées par ces États.

La liste des joueuses et joueurs touchés inclut la Biélorusse Aryna Sabalenka, championne des Internationaux de tennis d’Australie de 2023, ainsi que les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev.

Dmytro Kouleba, ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, a critiqué la décision du All England Club, la jugeant «immorale».

«Est-ce que la Russie a cessé son agression ou ses atrocités? Non, c’est juste que Wimbledon a décidé d’accommoder deux complices du crime. J’appelle le gouvernement britannique à refuser les visas à leurs joueurs», a écrit Kouleba sur Twitter.

D’autres tournois de tennis ont permis à des joueurs russes et biélorusses de concourir en tant qu’athlètes neutres. Leurs nationalités ne sont pas identifiées dans les tableaux, les résultats officiels ou les graphiques des retransmissions télévisées des matchs.

Par ailleurs, comme dans d’autres sports d’équipe, la Russie et le Bélarus n’ont pas été autorisés par la Fédération internationale de tennis à participer à la Coupe Billie Jean King ou à la Coupe Davis.

«Nous considérons également que l’alignement entre les tournois du Grand Chelem est de plus en plus important dans l’environnement actuel du tennis», a déclaré le Club.

Les mêmes conditions s’appliqueront pour les tournois de la Fédération britannique de tennis (FBT) auxquels participent les joueuses et joueurs en guise de préparation pour les Internationaux de Wimbledon, le plus vieux des quatre tournois du Grand Chelem et le seul joué sur de l’herbe.

L’année dernière, les circuits professionnels de tennis féminin et masculin ont imposé de lourdes amendes à la (FBT) et ont menacé d’annuler ses tournois. La Fédération a déclaré que l’expulsion de ces circuits serait très préjudiciable et aurait une grande portée pour le jeu dans son pays.

L’ATP et la WTA ont également réagi à l’interdiction de l’année dernière en n’attribuant pas de points de classement pour Wimbledon — une mesure sans précédent à l’encontre du prestigieux événement.

«La position adoptée par le All England Club et la FBT l’année dernière a suscité une réaction forte et très décevante de la part de certaines instances dirigeantes du tennis, avec des conséquences qui, si elles se poursuivaient, seraient préjudiciables aux intérêts des joueurs, des supporters, du tournoi et du tennis britannique.»

Cette année, le tournoi de Wimbledon débutera le 3 juillet, la finale féminine étant prévue le 15 juillet et la finale masculine le 16 juillet.

Medvedev a déclaré au Tennis Channel qu’il était «heureux d’avoir la chance d’y jouer cette année». Son compatriote russe Karen Khachanov a appris la nouvelle après avoir subi une défaite aux mains de Medvedev à l’Omnium de Miami, vendredi, est il s’est dit «très heureux que nous puissions y jouer de façon compétitive cette année».

Martina Navratilova, qui détient le record avec neuf titres en simple à Wimbledon, fait partie des gens en faveur du changement.

«Comme je l’ai dit l’année dernière, il s’agissait d’une mauvaise décision et je suis contente qu’elle ait été renversée», a-t-elle écrit sur Twitter.

Le All England Club a déclaré que les conditions avaient été élaborées à la suite de discussions avec le gouvernement britannique, la FBT et «les organismes internationaux concernés par le tennis».

Le communiqué du Club fait état de «déclarations personnelles des joueurs», mais ne donne pas de détails. La FBT a précisé que les joueurs et le personnel d’encadrement «devront signer des déclarations de neutralité» similaires à celles utilisées dans d’autres sports.

Dans un communiqué conjoint, les responsables de l’ATP et de la WTA, qui supervisent les circuits professionnels masculin et féminin, respectivement, ont manifesté leur satisfaction face à cette décision.

«Il a fallu un effort de collaboration dans tout le sport pour arriver à une solution viable, qui protège l’équité du jeu», ont déclaré les responsables des deux organisations.

«Cette situation reste extrêmement difficile et nous souhaitons remercier Wimbledon et la FBT pour les efforts qu’ils ont déployés afin de parvenir à ce résultat, tout en réitérant notre condamnation sans équivoque de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.»

Avec la contribution de Ken Maguire, de l’Associated Press.