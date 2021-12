Les salles de cours des universités ne doivent pas être des «espaces sécuritaires»

Les étudiants devront s’y faire: les salles de cours des universités ne peuvent pas être considérées comme des «espaces sécuritaires» — aussi appelés «safe spaces» — et toutes les idées, tous les sujets sans exception peuvent y être débattus.

La Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique a déposé mardi un imposant rapport qui vise à établir des règles qui permettront à la liberté universitaire d’être bien définie et protégée dans les institutions d’enseignement supérieur.

Elle recommande entre autres l’adoption d’une loi qui définit, encadre et protège la liberté universitaire et qui imposerait aux universités divers mécanismes pour assurer sa mise en oeuvre et son respect.

Son président, l’ex-ministre et aujourd’hui vice-recteur à l’Université du Québec à Chicoutimi, Alexandre Cloutier, estime qu’il s’agit là d’une approche qui permettrait d’uniformiser les pratiques à travers toutes les institutions et de gérer les litiges de manière appropriée. M. Cloutier a fait valoir que près des deux tiers des enseignants disent s’être autocensurés au cours des dernières années sur l’usage de certains mots dans le cadre de leur enseignement, une situation qui ne peut plus durer, selon lui.

Traumavertissements et cyberintimidation

Outre les recommandations sur l’adoption d’une loi, la Commission émet aussi cinq avis fort importants, dont celui sur les espaces sécuritaires cité plus haut, mais aussi sur les traumavertissements — des avertissements faits lorsque certains sujets sensibles seront abordés — indiquant que la décision d’en émettre relève aussi de la liberté universitaire et ne peut être imposée.

Elle invite également les universités à se donner des règles sur l’usage des médias sociaux «de façon à prévenir et à sanctionner, le cas échéant, la cyberintimidation envers des membres de la communauté universitaire». Elle demande également aux directions des institutions de «défendre et protéger la liberté universitaire» contre les pressions qui lui portent atteinte et de «prendre fait et cause» pour les membres de la communauté universitaire qui seraient visés par des procédures judiciaires pour avoir exercé leur liberté universitaire.

Définition et encadrement

La Commission définit la liberté universitaire, distincte de la liberté d’expression au sens large, comme étant le droit «en dehors de toute contrainte doctrinale» d’enseigner, discuter, faire de la recherche, créer, publier et «d’exprimer son opinion sur l’établissement ou le système au sein duquel travaille le bénéficiaire de cette liberté, de ne pas être soumis à la censure institutionnelle», notamment, le tout «en conformité avec les normes d’éthique et de rigueur scientifique».

Quant à la loi que la Commission propose d’adopter, celle-ci devrait comprendre au-delà des principes et définitions, l’obligation pour les universités de se doter: d’un comité sur la liberté universitaire dont le mandat consiste à entendre les litiges entourant ces questions et à formuler des recommandations après analyse; d’une politique sur la liberté universitaire comprenant certaines modalités de son application, incluant d’éventuelles sanctions, des mesures de sensibilisation et d’information, des ressources et outils pédagogiques, par exemple sur la manière d’aborder des sujets potentiellement sensibles.