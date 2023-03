Les sargasses menacent les plages de l’Atlantique et des Antilles

WASHINGTON — Une ceinture d’algues longue de 8000 kilomètres, cachée dans l’océan Atlantique, devrait, au cours des prochains mois, s’échouer sur les plages de la mer des Caraïbes, du sud de la Floride et de la péninsule du Yucatán, au Mexique.

La grande ceinture de sargasses de l’Atlantique ― c’est ainsi que l’on appelle la biomasse qui s’étend de l’Afrique de l’Ouest au golfe du Mexique ― est constituée de regroupement épars d’algues marines en pleine mer, plutôt que d’un blob continu de sargasses. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais les images satellites prises en février ont montré que l’accumulation d’une telle quantité d’algues en haute mer avait commencé plus tôt qu’à l’accoutumée.

Une fois échouée sur le rivage, la sargasse est une nuisance : une algue brune et épaisse qui recouvre les plages, dégage une odeur âcre en se décomposant et empêtre les humains et les animaux qui s’y aventurent. Pour les hôtels et les centres de villégiature, l’enlèvement de ces algues sur les plages peut s’avérer une opération de longue haleine.

Voici un aperçu de la prolifération d’algues sargasses de cette année :

QU’EST-CE QUE LA SARGASSE?

Il s’agit d’une algue brune feuillue festonnée de ce qui ressemble à des baies. L’algue flotte en haute mer et, contrairement aux autres algues, elle se reproduit à la surface de l’eau, aidée par des structures remplies d’air qui lui donnent de la flottabilité.

Les sargasses proviennent d’une vaste étendue de l’océan Atlantique appelée mer des Sargasses, qui se trouve au large du sud-est des États-Unis.

Les algues brunes s’étendent sur des kilomètres à travers l’océan et constituent un lieu de reproduction, une source de nourriture et un habitat pour les poissons, les tortues de mer et les oiseaux marins, selon l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (National Oceanic and Atmospheric Administration) des États-Unis.

«Il s’agit d’un ensemble dynamique, en constante évolution, de morceaux de cette grande masse, a expliqué Rick Lumpkin, le directeur de la division de l’océanographie physique à la NOAA. Il ne s’agit pas d’une grosse masse continue se dirigeant directement vers le sud de la Floride.»

POURQUOI EST-CE UN PROBLÈME?

Les sargasses s’accumulent sur les plages où elles se décomposent rapidement sous un soleil brûlant, dégageant des gaz qui sentent les œufs pourris.

Ces dernières années, les sargasses ont recouvert les plages de certaines îles des Caraïbes et de la péninsule mexicaine du Yucatán au printemps et en été. Les villes balnéaires et les hôtels ont eu du mal à faire face aux énormes quantités d’algues qui s’échouent sur le rivage.

QU’EN EST-IL CETTE ANNÉE?

Selon Chuanmin Hu, professeur d’océanographie à l’université Southern Florida, une partie des sargasses a déjà atteint les plages de Key West. Mais la plupart des sargasses arriveront au cours de l’été.

«Ce qui est inhabituel cette année par rapport aux années précédentes, c’est qu’elle a commencé tôt», a déclaré M. Hu. Les algues prolifèrent généralement au printemps et en été, mais «cette année, en hiver, nous en avons déjà beaucoup».

Le sud de la Floride, les Caraïbes et la péninsule du Yucatán voient généralement la sargasse s’accumuler pendant les mois d’été et on peut s’attendre à ce qu’il en soit de même cette année, a ajouté M. Hu.

UNE TELLE QUANTITÉ DE SARGASSES EST-ELLE INHABITUELLE?

C’est beaucoup, mais cela a déjà été pire.

Les scientifiques estiment qu’il y a plus de 10 millions de tonnes métriques de sargasses dans la ceinture cette année. Selon M. Lumpkin, il s’agit de «l’une des années les plus fortes, mais pas la plus forte» depuis que les scientifiques ont commencé à observer de près la biomasse par le biais de l’imagerie satellite en 2011.

Il a ajouté que la biomasse était plus imposante en 2018. Les années 2019 et 2021 ont également été marquées par une grande quantité de sargasses, a-t-il rappelé.

QUELLES EN SONT LES CAUSES?

Les scientifiques ne le savent pas exactement, en partie parce que le phénomène n’est surveillé de près que depuis 2011.

«Nous savons que pour obtenir beaucoup d’algues, il faut des nutriments et de la lumière. Bien sûr, plus on se rapproche de l’équateur, plus il y a de soleil», a expliqué Mike Parsons, professeur de sciences marines à l’université Florida Gulf Coast.

M. Parsons et d’autres experts estiment que les eaux de ruissellement agricoles qui s’infiltrent dans l’Amazone et l’Orénoque, puis dans l’océan, pourraient expliquer la croissance accrue de la ceinture du côté ouest. Selon M. Parsons, le réchauffement des eaux aide probablement les algues à pousser plus rapidement. Les changements dans la configuration des vents, les courants marins, les précipitations et la sécheresse pourraient également avoir une incidence sur les efflorescences.

«Il se peut que l’ensemble de la ceinture soit plus alimenté certaines années que d’autres par des poussières contenant du fer et d’autres nutriments provenant du désert du Sahara», a indiqué M. Lumpkin, de la NOAA.

Il n’est pas certain que le changement climatique joue un rôle. Selon M. Hu, les phénomènes météorologiques extrêmes qui se produisent plus fréquemment en raison du réchauffement planétaire ― vents violents, tempêtes, précipitations plus abondantes ― pourraient y contribuer.

LES SARGASSES SONT-ELLES NOCIVES POUR LA SANTÉ HUMAINE?

Elles peuvent l’être. En se décomposant, les sargasses libèrent de l’ammoniac et du sulfure d’hydrogène, ce qui explique l’odeur d’œufs pourris qu’elles dégagent. Une brève exposition ne suffit pas à rendre les gens malades, mais une exposition prolongée ― en particulier pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires ― peut être dangereuse, selon les scientifiques.

Selon M. Hu, ce problème pourrait concerner les employés des hôtels et d’autres personnes qui passent des heures à enlever les sargasses en décomposition sur les plages.

Laissée à l’abandon sur la plage, les sargasses peuvent nuire aux écosystèmes marins côtiers et favoriser la croissance de bactéries fécales.