Les scénaristes reviennent au travail à Hollywood; les acteurs poursuivent la grève

LOS ANGELES — Moins de 24 heures après la fin de la grève des scénaristes à Hollywood, Bill Maher a annoncé mercredi matin que son émission «Real Time with Bill Maher», sur HBO, serait de retour à l’antenne vendredi.

«Mes scénaristes et « Real Time » sont de retour! À vendredi soir!» a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Mardi soir, l’exécutif syndical des scénaristes a approuvé l’entente de principe qui a été conclue avec les studios, permettant ainsi à l’industrie de reprendre tranquillement ses activités après une interruption de près de cinq mois.

Le nouvel accord ouvre la voie au retour au travail des émissions de fin de soirée, qui ont été les premières à être touchées lorsque la grève a commencé.

«The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» et «Late Night with Seth Meyers» sur NBC, «Jimmy Kimmel Live» sur ABC et «The Late Show With Stephen Colbert» sur CBS ont ainsi immédiatement dû se mettre sur pause lorsque les scénaristes ont débrayé.

Les émissions scénarisées mettront plus de temps à revenir sur les ondes, puisque la grève des acteurs se poursuit et qu’aucune séance de négociation ne se profile à l’horizon.

L’accord de trois ans conclu avec les studios, les producteurs et les services de diffusion en continu prévoit des gains significatifs pour certaines des principales revendications des scénaristes, dont la rémunération, la sécurité d’emploi, la taille des équipes et les normes entourant l’intelligence artificielle.

En vertu du nouveau contrat, les scénaristes pourront aussi recevoir des montants supplémentaires en fonction de la popularité des séries sur les plateformes de diffusion en continu, comme Netflix.

Les studios s’étaient initialement opposés à ce principe, mais de nombreux scénaristes présents sur les piquets de grève se sont plaints de ne pas être rémunérés correctement pour avoir contribué à la création de séries très lucratives.

En ce qui concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle, les scénaristes ont obtenu les balises qu’ils demandaient.

Dans la nouvelle entente, les intrigues générées par l’intelligence artificielle ne seront pas considérées comme du «matériel littéraire» – un terme utilisé dans les contrats pour définir les scripts et les autres formes d’histoires produites par un scénariste.

Les histoires générées par l’intelligence artificielle ne seront pas non plus considérées comme du matériel «source», qui définit les romans, jeux vidéo ou autres œuvres que les scénaristes peuvent adapter en scripts.

Les scénaristes ont le droit, en vertu de l’accord, d’utiliser l’intelligence artificielle dans leur travail si l’entreprise pour laquelle ils travaillent l’accepte et que d’autres conditions sont remplies. Les studios ne peuvent cependant pas forcer les scénaristes à avoir recours à l’intelligence artificielle.