Les secours recherchent «plus d’une personne» dans les eaux en Nouvelle-Écosse

PEGGY’S COVE, NOVA SCOTIA — Des bateaux et des aéronefs mènent des recherches dans les eaux autour de Peggy’s Cove, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d’Halifax, alors qu’une mission de sauvetage est en cours.

Selon le caporal à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Adam Jackson, les secours recherchent possiblement «plus d’une personne» à la suite d’un appel au 911 reçu peu après 20 heures.

M. Jackson n’avait aucun détail sur l’identité des personnes disparues ni sur la manière dont elles se sont retrouvées dans l’eau.

La GRC mentionne que le service régional d’incendie et de sauvetage d’Halifax, le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage et la Garde côtière sont également sur les lieux.

Le phare rouge et blanc de Peggy’s Cove et le village de pêcheurs voisin ont attiré plus de 700 000 visiteurs en 2018, mais ses vagues sournoises sont connues pour entraîner les passants dans les eaux froides et turbulentes.

La police demande aux gens de rester à l’écart de la zone de recherche pour permettre au personnel de secours d’effectuer son travail.