Les sénateurs afro-canadiens créent un groupe pour amplifier les voix des Noirs

OTTAWA — Sept sénateurs et sénatrices ont annoncé le lancement du Groupe sénatorial afro-canadien, pour veiller à ce que les voix des Noirs soient entendues à la chambre haute.

La coalition, présidée par la sénatrice Rosemary Moodie, regroupe les sénateurs Bernadette Clement, Amina Gerba, Mobina Jaffer, Marie-Françoise Mégie et Mohamed-Iqbal Ravalia.

Le groupe a déclaré dans un communiqué publié jeudi qu’il se consacre à la lutte contre le racisme et la discrimination, et à s’engager avec les Canadiens tout en défendant leurs priorités.

La sénatrice Jaffer a dit qu’il est important pour les sénateurs afro-canadiens d’avoir cet espace dans une institution qui n’a pas toujours tenu compte des besoins uniques et des expériences vécues des Noirs au Canada.

Mme Moodie soutient que leurs «voix, contributions et priorités» ont été ignorées par les institutions démocratiques, et le groupe se consacre à inverser cette tendance.

Les priorités du groupe pour la 44e législature du Canada comprendront la recherche d’un «processus de comité plus inclusif» au Sénat et la collaboration avec les membres de la communauté pour faire progresser les questions de «justice, de santé et d’équité économique».

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses de Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.