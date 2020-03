Les Sénateurs d’Ottawa publient un message en français bourré de fautes

Souvent critiquée pour avoir négligé ses partisans francophones, l’organisation des Sénateurs d’Ottawa s’est placée dans l’embarras, jeudi, en publiant sur les réseaux sociaux un message en français bourré de fautes.

Ce message a été transmis pour assurer les partisans que l’équipe appuie la décision de la Ligue nationale de hockey (LNH) en marge de la pandémie de la maladie à coronavirus et qu’elle se soucie de la santé et de la sécurité de ses partisans, de ses joueurs et de son personnel.

L’organisation a réussi à faire au moins 13 fautes d’orthographe et de grammaire en quatre phrases, auxquelles s’ajoutent de multiples aberrations syntaxiques qui ont soulevé de vives critiques des internautes.

Voici, intégralement, le message publié sur la page Facebook des Sénateurs:

«On est complètement supportif des mesures prisent par le LNH pour suspendre les opérations pendant le déclanchement du coronavirus (COVID-19). Le santé et sécurité de notre communauté, partisans, joueurs et personnel demeure notre priorité durant le dévelopement de cette situation. On est en communication avec nos partenaires d’événements et on prends les conseils des autorithés de santé public. On va continuer à communiqué avec le public de nos opérations et l’impact au public du dévelopement de la situation.»

Plusieurs partisans ont réagi en anglais et en français sous cette publication, certains avec humour, d’autres avec colère.

Voici quelques-unes de ces réactions:

«Merci je serai supportif dans votre apprentissage du français»

«En tout cas, je m’offre aux Sénateurs pour rédiger leurs communications en français… sans faute»

«Guys, if you wanna hire someone to take care of your French communication/translation, I’m all in !!!»

(Les gars, si vous voulez embaucher quelqu’un pour s’occuper de vos communications/traductions en français, je suis partant!!!)

«Mon Dieu! C’est bourré de fautes de français!!! Qui est l’incompétent qui a écrit ce texte???»

«Next time, you want to issue a statement in French?»

(La prochaine fois, ça vous dirait d’émettre un communiqué en français?)

«Puisqu’il n’y aura plus de hockey pour l’instant, vous pourriez prendre un peu de temps pour améliorer votre français! #franchement Ottawa Senators»

«Learn French please!!!»

(Apprenez le français, s’il vous plaît)