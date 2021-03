Les sénateurs priés d’accepter le projet de loi révisé sur l’aide médicale à mourir

OTTAWA — Les sénateurs sont exhortés à accepter une version révisée du projet de loi visant à élargir l’accès à l’aide médicale à mourir, même si leurs amendements ont été rejetés ou modifiés.

Le sénateur Marc Gold, le représentant du gouvernement au Sénat, a affirmé que le projet de loi C-7 révisé représente un exemple historique de collaboration entre les deux chambres du Parlement, aboutissant à une meilleure législation.

Le gouvernement a convenu avec les sénateurs qu’une limite de temps devrait être fixée à l’interdiction mur-à-mur proposée à l’origine de l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant uniquement de maladies mentales.

Ce délai a été prolongé à deux ans plutôt que les 18 mois proposés par le Sénat.

Un autre amendement du Sénat qui aurait permis aux Canadiens de faire des demandes anticipées pour l’aide à mourir a été rejeté.

Et les Communes ont élargi deux autres dispositions concernant l’examen parlementaire tant attendu de l’aide médicale à la mourir au Canada et la collecte de données fondées sur la race relativement à qui demande et obtient la procédure.