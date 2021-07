Les sept morts de l’incendie de Chestermere font l’objet de prières

CHESTERMERE, Alb. — Des prières ont été prononcées samedi à la mosquée Green Dome de Calgary et au Centre islamique de Chestermere à la mémoire de sept membres d’une même famille qui ont péri dans l’incendie d’une maison, vendredi matin.

L’imam Syed Soharwardy, du Conseil suprême islamique du Canada, a indiqué que des proches de la famille, dont certains venaient d’arriver en Alberta en provenance de l’Ontario, ont pu regarder en direct les cérémonies.

Selon M. Soharwardy, ils sont toujours ébranlés par la tragédie.

Dans un communiqué, le maire de Chestermere, Marshall Chalmers, a dit que «les mots ne peuvent pas témoigner avec justesse l’ampleur de la dévastation qui frappe [la] collectivité».

Un couple et ses enfants vivaient avec la famille du frère du mari au moment de l’incendie, mentionne l’imam.

La GRC, affirme que la cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête, mais les premières conclusions ne suggèrent pas qu’il a été délibérément déclenché.

«Dans la terminologie islamique, toute personne décédée à cause de ce genre de tragédie est considérée comme une martyre, a expliqué M. Soharwardy dans une interview, samedi. Tout le monde est très triste. C’est choquant que sept membres de cette famille soient morts dans ce tragique accident.»

La mort a fauché un homme et une femme, tous deux âgés de 38 ans, une femme d’environ 35 ans, un garçon et une fille de 12 ans, une fille de 8 ans et un garçon de 4 ans.

Une grande partie de la parenté de la famille est au Pakistan, a déclaré M. Soharwardy.

M. Chalmers a remercié les intervenants d’urgence pour leurs efforts et a également remercié les gens de toute l’Alberta pour leurs pensées et leurs prières.

«Beaucoup se sentent impuissants face à un tel chagrin. Tout ce que nous pouvons faire est de nous rassembler pour pleurer, écouter et soutenir les personnes touchées, a déclaré le maire. Et je sais que la collectivité de Chestermere le fera avec le plus grand élan d’amour possible.»