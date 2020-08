Les services de garde en Ontario reçoivent 230 M $ supplémentaires

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada annoncent un nouveau financement pour aider les services de garde d’enfants dans la province à faire face à la pandémie.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré vendredi que les deux gouvernements avaient affecté 234,6 millions de dollars aux services de garde d’enfants et aux programmes de la petite enfance.

Ces fonds sont versés en vertu du Cadre de relance sécuritaire, un accord conclu entre Ottawa et les provinces qui verra l’Ontario recevoir 7 milliards de dollars de financement supplémentaire.

Doug Ford affirme que l’argent contribuera à couvrir les coûts de nettoyage en hausse et les autres frais engagés pour respecter les exigences de santé et de sécurité mises en place afin de favoriser la reprise sécuritaire de ces services et programmes.

Le gouvernement de l’Ontario fournira des masques aux centres de garde d’enfants agréés, aux centres pour l’enfant et la famille «ON y va», et aux fournisseurs de services à l’enfance et à la famille destinés aux Premières Nations, mais n’a pas immédiatement fourni de détails sur les autres mesures que l’argent aiderait à financer.

Les garderies de l’Ontario, qui fonctionnent à une capacité limitée depuis la mi-mars, sont autorisées à rouvrir complètement à partir du 1er septembre.