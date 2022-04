Les services vétérinaires en ligne aident à répondre à la demande en hausse

TORONTO — La COVID-19 a causé des difficultés à une grande partie de l’industrie canadienne des animaux de compagnie, car les chenils étaient vides et les propriétaires en télétravail ont commencé à promener eux-mêmes leurs chiens, mais la demande en services vétérinaires a augmenté.

Avec jusqu’à 35 % des Canadiens qui ont adopté des animaux de compagnie pendant la pandémie et des protocoles sanitaires supplémentaires limitant le nombre de patients dans les cliniques, les vétérinaires ont été confrontés à des défis importants, explique le Dr Scott Weese, spécialiste en médecine interne, vétérinaire et professeur au collège vétérinaire de l’Ontario de l’Université de Guelph.

«Vous avez des propriétaires qui sont frustrés parce qu’ils ne peuvent pas entrer aussi rapidement qu’avant et des vétérinaires qui ne peuvent pas prendre de nouveaux clients parce qu’ils sont tellement occupés avec leurs anciens», a-t-il indiqué dans une entrevue.

Les vétérinaires se sont adaptés en s’entretenant de plus en plus par téléphone et en offrant un service en bordure de rue.

Un passage plus formel aux soins en ligne aiderait davantage à atténuer certaines de ces pressions, a déclaré le Dr Weese, car cela fonctionne bien pour le suivi des patients et peut remplacer les visites normales ou être utilisé pour préparer une visite en clinique.

Un de ces services est Vester. Il aide les propriétaires d’animaux à éviter de longues attentes pour voir un vétérinaire en connectant les patients en ligne avec des médecins agréés en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, 24 heures sur 24.

Lancé après le début de la pandémie, Vetster a connu une montée en popularité fulgurante, a déclaré le co-fondateur et PDG de Mark Bordo.

«C’était à l’intersection parfaite entre la croissance de la télémédecine et le pic d’adoption des animaux de compagnie», a-t-il confié.

Les vétérinaires fixent leurs propres tarifs et disponibilités, tandis que les propriétaires d’animaux peuvent choisir leur médecin préféré. Le service peut être particulièrement intéressant dans les collectivités éloignées.

Melanie Patterson, propriétaire de l’entreprise de pension pour chiens à domicile Pamper the Pooch, s’est tournée vers Vetster lorsqu’un de ses invités à fourrure saignait d’une plaie ouverte. Plusieurs cliniques d’urgence qu’elle a appelées ont dit qu’elle devrait attendre des heures pour voir un vétérinaire parce que la blessure n’était pas mortelle.

Dans les 20 minutes suivant sa connexion à Vetster, elle avait un rendez-vous en ligne avec un vétérinaire qui a ensuite faxé une ordonnance à sa pharmacie locale.

«Il y a évidemment un moment où un rendez-vous vétérinaire virtuel ne sera pas utile, mais pour des choses comme celle-ci, pour des moments où un rendez-vous virtuel est suffisant, c’était incroyable», a-t-elle témoigné.

Pourtant, le Dr Weese a souligné qu’il craignait que certaines affections ne soient manquées lorsque le vétérinaire ne peut pas réellement toucher l’animal, qui ne peut pas communiquer ce qu’il ressent.